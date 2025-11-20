Indian Army की तैयारी करते-करते बन गया चोर, महंगे शौक ने पहुंचाया जेल, नौ बाइकें भी मिलीं

Language
    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    मथुरा में सेना की तैयारी कर रहा एक युवक महंगे शौक के चलते बाइक चोर बन गया। पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर चोरी की नौ बाइकें बरामद कीं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पहले सेना की तैयारी कर रहा था, लेकिन महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने चोरी का रास्ता अपनाया। पुलिस फरार सरगना की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। महंगे शौक ने आर्मी की तैयारी करने वाले युवक को भी बाइक चोर बना दिया। सात नवंबर को रिफाइनरी के एसबीआइ एटीएम से बाइक चोरी होने के बाद से पुलिस अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह के पीछे लगी हुई थी।

    बुधवार रात पौने 11 बजे पुलिस ने हाईवे स्थित जीओ पेट्रोल पंप के समीप गिरोह के दो शातिरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक भागने में कामयाब हो गया। इनकी निशानदेही से पुलिस ने चोरी की नौ बाइकें बरामद की हैं। बाइक चोर जिले में करीब ढाई महीने से सक्रिय थे।

    जिले में लगातार चोरी हो रहीं बाइकें पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। बाइक चोरी की बढ़ रहीं घटनाओं को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार ने भी नाराजगी जताते हुए थाना प्रभारियों को चोरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।

    सात नवंबर को रिफाइनरी के एसबीआइ एटीएम बूथ से एक बाइक चोरी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस ने चोरों की पहचान की। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश शुरू की गई। साथ ही मुखबिर को भी सक्रिय किया।

    रिफाइनरी थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि बुधवार रात पौने 11 बजे को हाईवे स्थित जीओ पेट्रोल पंप के समीप अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह के दो शातिरों को गिरफ्तार किया गया।

    पूछताछ में इन्होंने अपने नाम आगरा के थाना अछनेरा के गांव साधन निवासी लोकेश सिंह और श्यामवीर उर्फ श्याम बताए। इनका एक साथी सचिन मौके से भागने में कामयाब हो गया। इनकी निशानदेही से चोरी की नौ बाइकें बरामद की गई।

    पूछताछ में इन्होंने ये बाइकें कोतवाली के कृष्णा नगर, सदर और रिफाइनरी थाना क्षेत्र से चोरी करना बताया। करीब ढाई महीने से ये जिले में सक्रिय थे। चंद मिनट में बाइक चोरी करके फरार हो जाते हैं। शातिर लोकेश ने पुलिस को बताया कि वह सेना की तैयारी कर रहा था।

    महंगे शौक पूरे करने के लिए करीब तीन माह पूर्व सचिन के साथ उसने पहली बाइक चोरी की थी। इसके बाद से उसने बाइकें चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार हुए मुख्य सरगना की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।