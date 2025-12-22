Language
    Yamuna Expressway: रोडवेज और प्राइवेट बसों पर कइयों चालान, फिर भी नियमों को तोड़ते हुए धड़ल्ले से दौड़ रहीं

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। एक वर्ष में 39 बसों पर कई चालान पाए गए हैं, जिनके स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, मथुरा। Yamuna Expressway पर हुए हादसे के बाद यातायात पुलिस सक्रिय हो गई है। एक वर्ष में 39 बसें ऐसी पाई गई, जिन पर कई चालान पाए गए। इन वाहनों के स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 337 बसों के ओवरस्पीड में चालान पाए गए हैं, इनको चेतावनी दी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो बार से अधिक चालान हुई बसों के ओवरस्पीड पर चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। साथ ही बस भी सीज की जाएगी। इसके लिए मांट टोल पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    यमुना एक्सप्रेसवे पर बीते दिनों हुए हादसा के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने ओवर स्पीड के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। रविवार को एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत और एसपी यातायात मनोज कुमार ने मांट टोल पर पहुंचकर बसों की सूची सौंपी।

    एक वर्ष में दो से अधिक चालान वाली बसों को चेतावनी के साथ नोटिस जारी किया है। यमुना एक्सप्रेसवे में 337 बसों का एक बार चालान हुआ है, उनके मालिकों व ट्रैवल्स को नोटिस जारी किए हैं। एसपी ग्रामीण ने बताया कि दो बार से अधिक चालान वाली बसें अब ओवर स्पीड में निकलने पर चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और बस सीज की जाएगी।

    इसके लिए मांट टोल पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही खंदौली टोल पर भी सूचना भिजवाई गई है। ओवर स्पीड पर चलने वाले छोटे वाहनों को मांट टोल पर एक घंटे रोककर काउंसिलिंग कराई जाएगी।