Yamuna Expressway: हादसे में जलकर राख हो गए थे शरीर, पुष्टि के बाद स्वजन को सौंपे जाएंगे मृतकों के अवशेष

जासं, मथुरा। Yamuna Expressway पर हादसे का शिकार हुए 19 लोगों के शवों के अवशेष उनके स्वजन को ही सौंपे जाएंगे। 72 घंटे बीतने के बाद भी अवशेष मोर्चरी में रखे हुए हैं। लोगों की भावनाओं को देखते हुए एसएसपी श्लोक कुमार उच्चाधिकारियों से कहकर जल्द से जल्द डीएनए सैंपल मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि स्वजन को अपनों के अवशेष का विधिविधान से अंतिम संस्कार करा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बलदेव थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 127 पर मंगलवार सुबह चार बजे कोहरे से एक दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। इसमें कई लोगों की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि मृतकों को पहचानना मुश्किल हो गया। पुलिस ने शवों के अवशेष एकत्रित करके 17 पालीथिन में मोर्चरी भिजवाए। जिला प्रशासन ने हादसे में 19 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर दी। इसमें चार की पहचान कर ली गई है।

लेकिन अभी 15 शव की पहचान होना बाकी है। जिला प्रशासन की ओर से लापता स्वजन के डीएनए सैंपल लिए गए हैं, ताकि उनके सैंपल से मिलान करके शव की पहचान करके स्वजन के सिपुर्द किए जा सके। यदि बिना डीएनए मिलान के किसी को शव सौंपा तो कोई दूसरा भी दावा कर सकता है।