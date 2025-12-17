यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे के पीड़ितों ने सुनाई भयावह कहानी, हेल्पलाइन नंबर से जान सकते हैं 'अपनों का हाल'

यह भी पढ़ें- टक्कर के 15 मिनट बाद लगी आग...यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के पीड़ितों ने बताया- कैसे बची उनकी जान?

-मैं बस्ती से दिल्ली के लिए बस में बैठा, देर रात हुई तो आराम से सो गए थे। गहरी नींद लगी थी कि अचानक जोर का झटका लगा और अांख खुलीं जब तक पैर में फ्रैक्चर हो चुका था। खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। साथ बैठे लोगों ने खिड़की तोड़ीं और बाहर कूदे, ये भी नहीं सोचा कि फ्रैक्चर और गंभीर हो जाएगा। केवल ये लग रहा था कि मौत से कैसे बचें। हर कोई शीशा तोड़कर बस से बाहर कूद रहा था, चीख पुकार मची थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते बसों में आग की लपटें उठती दिखाई देने लगीं। ईश्वर ने ही हमें बचा लिया। -शिवनारायण, निवासी: बस्ती।

गौंडा से दिल्ली के लिए रात को बस में बैठ गए थे। घटना के समय गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक तेज झटके से नींद टूट गई। सीट से आगे जाकर गिर गए, सामने देखा तो आगे वाली बस में आग लगी थी। सभी लोग बस की खिड़कियां तोड़कर बाहर कूद गए। देखते ही देखते हमारी बस में भी आग की लपट़ें उठ़ती दिखाई दीं। हर कोई खिड़की से बाहर कूदा, नहीं तो बस में ही जलकर मृत्यु हो जाती। -सुनील कुमार, निवासी: गौंडा।



मैं सिकंदरा से बस में नोएडा परी चौक के लिए बैठी थी। जब घटना हुई तो मैं सीट पर सो रही थी। जैसे ही जोर का धक्का कुर्सी पर लगा तो आगे की सीट में फंसकर पैर की हड्डी टूट गई। साथ में भाई बैठा था, बस का शीशा व खिड़की तोड़ी तो बाहर निकल सके। जब तक बाहर भी लोग बस के आसपास जमा थे, उन्होंने बाहर निकलने में हमारी बहुत मदद की।

-खुशबू, निवासी: सिकंदरा।



- हम कानुपर से नोएडा परीचौक के लिए बस में बैठे थे। मैं सोया नहीं था, फोन चला रहा था मथुरा के समीप पहुंचे तो हादसा हो चुका था। करीब पांच बसों में आग लगी हुई थी। इतने में ही पीछे से आई बस ने हमारी बस में टक्कर मार दी। जिससे हमारी बस भी बीच में फंस गई। ये देख हम सभी ने खिड़की तोड़ी और बाहर कूदकर जान बचाई। हमारी बस जब पहुंची तो घटना स्थल पर एंबुलेंस मौजूद थीं, एंबुलेंस हमें अस्पताल तक लेकर पहुंचीं। -सतवीर, निवासी: हरदोई।



घटना से कुछ देर पहले ही मैं जाग चुका था, मैंने मोबाइल निकाला देखा और जेब में रखने ही जा रहा था कि अचानक एक झटका लगा और मैं मुंह के बल सामने नीचे गिर गया। जब तक हम समझ पाए तब तक घटना हो चुकी थी। हम जैसे ही संभलते दूसरा झटका और कुछ देर बाद तीसरा झटका लगा। ये देखते ही हम सभी खिड़कियों से बाहर कूद गए। हमारी बस पांचवीं थी, इसके पीछे बसें थीं। मैं सड़क किनारे घास में ही पड़ा था कि हमारी बस में भी अाग लग गई। लोगों ने बाहर निकलने में बहुत मदद की। नहीं तो शायद आज जिंदा नहीं होता। जब मेंने मोबाइल देखा तो उस समय 3 बजकर 36 मिनट हो रहे थे। इसके चंद मिनटों बाद घटना घट गई। -आलोक तिवारी, निवासी: कानपुर।

गोरखपुर में बस में बैठा और चंडीगढ़ के लिए जा रहा था। घटना के समय गहरी नींद में सो रहा था। अचानक तेज झटके के साथ आवाज आई। झटका लगते ही नींद खुली। हमारी बस तीसरे नंबर की थी। हमारे आगे की बस में आग लग गई। एक सरकारी बस में दो लोगों को जलते मैंने देखा, एक व्यक्ति को कार में जलतेे हुए मैंने देखा। लोग आपस में एक-दूसरे की मदद कर रहे थे। जो लोग निकल नहीं पाए, वे जल चुके थे। -रामदयाल, निवासी: देवरिया।



