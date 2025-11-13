प्यार, धोखा और कैद: शादी के नाम पर 62 हजार ₹ में बेची थी महिला; भागने पर खरीदार ने बनाया बंधक
बुलंदशहर के एक युवक ने आगरा की महिला को प्रेम जाल में फंसाकर 62 हजार रुपये में सुरीर के एक व्यक्ति को बेच दिया। महिला भाग गई, तो उसे और युवक को बंधक बनाया गया। पुलिस ने उन्हें छुड़ाकर कई लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में पता चला कि युवक महिला को ढाई साल पहले भगा लाया था और शादी के नाम पर बेचने का सौदा किया था।
संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। बुलंदशहर का युवक आगरा की महिला को प्रेम जाल में फंसा कर भगा लाया था। ढाई वर्ष पत्नी की तरह अपने साथ रखने के बाद उसने 62 हजार रुपये में महिला को सुरीर के गांव नगला पाती के अधेड़ व्यक्ति को शादी के नाम पर बेच दिया। जहां दस दिन रहने के बाद महिला चकमा देकर रवि के साथ भाग गई। इन्हें ढूंढ कर प्रेमपाल ने गांव में बंधक बना लिया और छोड़ने के एवज में अपने रुपये की मांग की।
सूचना पर पुलिस ने दोनों को मुक्त करा कर पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि रवि निवासी गांव हजरतपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलंदशहर की आगरा में थाना
खरीदार ने ढूंढ कर दोनों को बनाया बंधक
शमसाबाद के गांव बढोरा खुर्द में ननिहाल है। जहां रवि का आना-जाना लगा रहता था। इस दौरान सीमा नाम की महिला से उसकी आंखें लड़ गई और जहां से करीब ढाई वर्ष पहले वह महिला सीमा को भगा लाया था। अब करीब दस दिन पहले रवि ने राजेंद्र नाम के व्यक्ति के माध्यम से 62 हजार रुपये में सीमा की शादी का सौदा सुरीर के गांव नगला पाती निवासी अविवाहित प्रेमपाल के साथ कर दिया। दस दिन साथ रहने के बाद सीमा रविवार को घूमने के बहाने से प्रेमपाल को आगरा ले गई। जहां उसने रवि को पहले से बुला रखा था। प्रेमपाल को चकमा देकर महिला रवि के साथ भाग गई।
छोड़ने को मांगे अपने रुपये, कई लोग हिरासत में
महिला के भागने पर प्रेमपाल ठगा सा रह गया। उसने घर आकर स्वजन को जानकारी दी। प्रेमपाल और स्वजन उनकी तलाश में लग गए। मंगलवार को उन्होंने रवि और सीमा को गाजियाबाद से पकड़ कर गांव नगला पाती में बंधक बना लिया। छोड़ने के एवज में उनसे अपने रुपये मंगाने की कहने लगे। बंधक बने रवि ने पैसे मंगाने के लिए अपनी मां आशा देवी को फोन किया। मां ने बेटे को बंधक बनाकर फिरौती मांगने के आरोप का पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी।
इस सूचना पर थाना पुलिस ने गांव नगला पाती में बंधक बना रखे रवि और सीमा को मुक्त कराने के बंधक बनाने के आरोप में प्रेमपाल समेत कई ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया है। खायरा चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
