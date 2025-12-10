डेढ़ महीने में दूसरी बार भाग गई पत्नी... शादी के 10 दिन बाद प्रेमी संग गई, अब ले गई लाखों का कैश और जेवर

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। गांव नगला पाती में करीब डेढ़ माह पहले शादी होकर आई एक महिला के लाखों की नकदी और आभूषण लेकर चंपत होने के आरोप का मामला सामने आया है। काफी तलाश के बाद भी पता न चलने पर पीड़ित ने महिला के गायब होने की थाना पुलिस से शिकायत की है।

थाना सुरीर के गांव नगला पाती निवासी प्रेमपाल की शादी मध्यस्थ के जरिए करीब डेढ़ माह पहले खुर्जा क्षेत्र में रहने वाली सीमा नाम की महिला के साथ हुई थी। इसमें शादी कराने के नाम पर मध्यस्थ ने 62 हजार रुपये लिए थे। शादी के दस दिन बाद ही महिला चकमा देकर पहले प्रेमी के साथ भाग गई थी। हालांकि प्रेमपाल और उसके साथी भागदौड़ कर महिला को गाजियाबाद में उसके पहले प्रेमी के पास से ढूंढ लाए थे।

डेढ़ माह पहले मध्यस्थ ने कराई थी अधेड़ से शादी सोमवार रात प्रेमपाल गहरी नींद में सो गया। मौका देखकर महिला घर में रखी एक लाख की नकदी, आभूषण और कपड़े बैग में रखने के बाद घर की दीवार फांद कर चंपत हो गई। खायरा चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह सिरोही का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।