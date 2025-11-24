दुर्लभ जीव-जंतुओं के अंग बेचने राजस्थान से गोवर्धन पहुंचे थे तस्कर, इस स्मगलर के बुलाने पर आए यूपी

जागरण संवाददाता, मथुरा। दुर्लभ वन्य जीव जंतुओं की हत्या कर उनके अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह की जांच में कई रहस्य सामने आएंगे। ये बड़ा नेटवर्क है जो जीव जंतुओं की हत्या कर तंत्र क्रिया आदि के लिए इनके अंगों की तस्करी करता था। ये तस्कर गोवर्धन में किसी की मांग पर ये अंग बेचने आए थे।

कासगंज के तस्कर को पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी। इसी तस्कर ने फिरोजाबाद के साथियों को गोवर्धन बुलाया था। तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिरोजाबाद के तस्कर राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में ताबीज, कंठीमाला बेचने की दुकान करते थे।

नई दिल्ली की वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से वन विभाग को कासगंज के सहावर थाना के गांव हीरापुर निवासी विकास कुमार के गोवर्धन में वन्य जीव जंतुओं के अंगों की बिक्री करने आने की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम विकास को ट्रेस करने में जुट गई। करीब तीन घंटे बाद विकास को ट्रेस कर लिया और सादा कपड़ों में टीम के सदस्य उसकी निगरानी करने लगे। कुछ देर में विकास से दो अन्य साथी मिले।

इन तस्करों को भनक तक नहीं लगी कि उनकी निगरानी की जा रही है। टीम ने तीनों को दबोच लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया, फिरोजाबाद के वीरेंद्र व संजय कुमार राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में कंठीमाला, रुद्राक्ष, ताबीज आदि की दुकान करते हैं। ये राजस्थान के जंगल से दुर्लभ जीव-जंतुओं की हत्या कर उनके अंग जुटाते थे।

इसके बाद ये लोगों को मांग के अनुसार उपलब्ध कराते थे। मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है। उन्होंने बताया, कासगंज के विकास को वनविभाग की टीम ने खरीदार बनकर बुलाया था। इस पर विकास ने अपने साथी फिरोजाबाद निवासी दोनों को गोवर्धन बुलाया था।



