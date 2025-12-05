कथावाचक Indresh Upadhyay ने किया दांपत्य जीवन में प्रवेश, बी प्राक और जया किशोरी भी पहुंचे

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शुक्रवार को हरियाणा की शिप्रा संग वैदिक रीतिरिवाज के साथ अग्नि के सात फेरे लेकर दांपत्य जीवन में प्रवेश किया। तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर होटल के कुंदनवन मंडप में 101 विप्रों ने रमेश भाई ओझा के सान्निध्य में इंद्रेश उपाध्याय के परिणयबंधन में बंधने के साक्षी बने स्वजनों व अतिथियों ने उन्हें बधाई दी। इससे पहले होटल में इंद्रेश उपाध्याय आकर्षक शेरवानी पहन हाथ में छड़ी लेकर जब घोड़े में सवार होकर बारात लेकर निकले तो बारातियों में शामिल स्वजन ने जमकर नृत्य किया। मंडप में प्रवेश करते इंद्रेश उपाध्याय। जयपुर के होटल ताज आमेर में शुक्रवार की सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर इंद्रेश उपाध्याय का पारिग्रहण संस्कार कुंदनवन में शुरू हुआ। इंद्रेश उपाध्याय ने अग्नि को साक्षी मानते हुए शिप्रा संग वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य सात फेरे लिए। तो तालियों से वातावरण गूंज उठा।

इंद्रेश उपाध्याय ने दांपत्य जीवन में प्रवेश किया तो पिता कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री व माता की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर कोई इंद्रेश उपाध्याय के पारिग्रहण संस्कार का साक्षी बनने को उत्सुक दिखाई दे रहा था। रमेश भाई ओझा के आचार्यत्व में वृंदावन और हरिद्वार के 101 पंडित वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे थे। वैदिक रीतिरिवाज से शुरू हुए पाणिग्रहण संस्कार में शामिल होने को वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बी प्राक व जया किशोरी पहले ही समारोह में मौजूद हैं। जबकि फिल्म अभिनेता, राजनेता व संत और धर्माचार्यों भी पहुंचने लगे हैं। मंत्रोच्चारण करते पंडित।

बारात में जमकर झूमे स्वजन व अतिथि पाणिग्रहण संस्कार से पहले जब इंद्रेश महाराज घोड़ी पर सवार होकर मेहंदी कलर की शेरवानी पहने हाथ में चांदी की छड़ी लेकर बारात लेकर निकले तो होटल में उल्लास छा गया। बैंड की धुन पर स्वजन व अतिथियों ने जमकर नृत्य किया।