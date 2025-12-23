मिनी जामताड़ा का 25 हजार इनामी कुख्यात साइबर ठग दबोचा, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली

संसू, जागरण, गोवर्धन (मथुरा)। गोवर्धन क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें 25 हजार रुपये का इनामी साइबर अपराधी साहिद निवासी देवसेरस गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी अंधेरे व कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम डीग अड्डे के पास सोमवार देर रात एक बजे चेकिंग कर रही थी। दो बदमाश अवैध हथियारों के साथ देवसेरस से गोवर्धन की ओर आ रहे थे। पुलिस ने सकरवा बाइपास के पास घेराबंदी की। जैसे ही संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया गया, बदमाशों ने फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान साहिद के रूप में हुई। उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस व बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। घायल को उपचार के लिए सीएचसी गोवर्धन भेजा गया।