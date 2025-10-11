संत प्रेमानंद से आमने-सामने बातचीत कराने के नाम पर युवती से दुष्कर्म, वृंदावन के युवक ने इंस्टाग्राम मैसेज पर दिया था झांसा
वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की एकांतिक वार्ता का टोकन दिलाने के नाम पर आगरा की युवती से दुष्कर्म किया गया। सुंदरम राजपूत नामक युवक ने युवती को वृंदावन बुलाकर होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया और अश्लील तस्वीरें खींची। तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, वृंदावन। एक युवक ने संत प्रेमानंद महाराज की एकांतिक वार्ता का टोकन दिलाने के नाम पर आगरा की युवती को वृंदावन बुलाकर होटल में ठहरने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। इस घटना के बाद फोटो प्रसारित करने की धमकी देते हुए कई बार पीड़िता का शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
आगरा निवासी युवती ने कोतवाली में दर्ज कराई एफआइआर में बताया कि वह संत प्रेमानंद महाराज की अनुयायी है। आरोप है नगर के सुंदरम राजपूत नामक युवक ने पीड़िता को 21 अगस्त को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा कि वह उन्हें संत प्रेमानंद महाराज की एकांतिक वार्ता का टोकन दिला देगा।
उसके बाद युवक ने फिर 12 सितंबर को युवती के वाट्सएप पर मैसेज किया कि उनका संत वार्ता का टोकन आ गया है, जिसका समय सुबह साढ़े चार बजे निर्धारित है। युवती भाई के साथ आगरा से प्रेम मंदिर के समीप आधी रात को पहुंच गई।
सुंदरम ने युवती को बताया कि उनकी गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती, वह उन्हें बुलेट से पहुंचा देगा क्यों कि वहां संत दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। आरोपित युवती को अपने आफिस ले जाने की बताकर रात के दो बजे होटल राधाकृष्ण धाम ले गया। वहां काफी पीने को दी। इसमें नशीला पदार्थ मिला होने के कारण वह बेहोश हो गई।
आरोप है कि तभी युवक ने पीड़िता के साथ बलात्कार कर दिया और अश्लील फोटो खींच लिए। उसके बाद कई बार वृंदावन बुलाया कई बार शारीरिक शोषण किया। कोतवाली प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि पीड़ता की तहरीर पर युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
