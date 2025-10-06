Language
    बांकेबिहारी की नगरी आ रहे हैं तो देख लें क्या है रूट प्लान, आज और कल बाहरी वाहनों की एंट्री बंद

    By Kashim Khan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:30 AM (IST)

    शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से दो दिनों के लिए बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में ई-रिक्शा के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि यातायात को सुचारू रखा जा सके।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। शरद पूर्णिमा पर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में ठाकुरजी के विशेष दर्शन होंगे। मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। इस पर्व पर मंदिरों के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है।

    पूर्णिमा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आज से दो दिन बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। इसके अलावा ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एवं भीड़ प्रबंधन के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

    बांकेबिहारी मंदिर सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद

    पुलिस प्रशासन द्वारा तैयार ने सोमवार को शरण पूर्णिमा और मंगलवार को वाल्मीकि जयंती को देखते हुए यातायात प्लान तैयार किया है। इसके लिए पुलिस ने नगर के सभी प्रवेश मार्गों सहित 17 डायवर्जन स्थलों पर बैरियर लगाकर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। छटीकरा की ओर से आने वाले वाले वाहनों को मल्टीलेवल कार पार्किंग पर रोक दिया जाएगा।

    ई-रिक्शाें के संचालन पर रहेगी रोक

    • हाईवे से रामताल होकर आने वाले वाहनों को सुनरख मोड़ पर रोक दिया जाएगा।
    • मथुरा की ओर से आने वाले वाहन सौ शैय्या तिराहा पर, यमुना एक्सप्रेस से आने वाले वाहनों को पानीगांव लिंक रोड पार्किंग पर रोका जाएगा।
    • नगर के सभी प्रवेश मार्गों पर बनीं स्थाई और अस्थाई पार्किंग स्थलों पर वाहनों को खड़ाकर श्रद्धालु गोल्फ कार्ट और ई रिक्शा से मंदिर तक पहुंच सकेंगे।
    • पर्व पर नगर में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए ई रिक्शाओं के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

    प्रवेश मार्गों सहित 17 स्थानों पर बैरियर लगाकर पुलिस बल की तैनाती

    वहीं ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। मंदिर के सभी प्रवेश एवं विकास मार्गों पर कदम कदम पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। मंदिर के प्रवेश मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। ताकि भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके। जुगलघाट परिक्रमा मार्ग से और विद्यापीठ चौराहा से मंदिर के लिए आने वाले मार्गो पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ ही दूरी पर रस्सों की सहायता से होल्डिंग एरिया बना जाएंगे।

    आज वृंदावन में ये रहेगा पुलिस बल

    दो सीओ, छह एसएचओ, 10 निरीक्षक, 25 उपनिरीक्षक, 150 सिपाही, बांकेबिहारी मंदिर में 300 पुलिसकर्मी, एक कंपनी पीएसी तैनात रहेगी।

    शरद पूर्णिमा और उसके अगले दिन वाल्मीकि जयंती पर जगह-जगह शोभायात्रा निकाली जाएंगी और कार्यक्रम होंगे। इसे देखते हुए दो दिन सोमवार और मंगलवार को नगर में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बांकेबिहारी मंदिर की सुरक्षा में मंदिर सुरक्षा के 300 पुलिसकर्मियों के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात किए जाएंगे। -संदीप सिंह, सीओ सदर।