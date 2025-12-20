Banke Bihari Mandir: कड़ाके की ठंड में नंगे पैर दर्शन को पहुंचे भक्त, बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठिठुरनभरी सर्दी में जब लोग घरों में कैद हाे रहे हैं तो बांकेबिहारी के भक्तों के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे। वर्ष का अंतिम हफ्ता जैसे जैसे समीप आ रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। होटल, गेस्टहाउसों में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ मंदिरों में भीड़ का दबाव बनने लगा है।

शनिवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ सामान्य होने के बावजूद प्रांगण में माला प्रसाद अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं में आगे बढ़ने की होड़ लगी रही और आपाधापी का माहौल बन गया। जबकि शहर के दूसरे मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार वृद्धि हो रही है।

सुबह श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट, दिन चढ़ते ही भीड़ ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शनिवार की सुबह जब मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखने को मिली। शनिवार का दिन होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ का आंकलन कर पुलिस पहले से ही तैयारी किए थी। ऐसे में दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। हालांकि सुबह सूर्यनारायण नहीं निकले तो सर्दी का प्रभाव देखने को मिला। ठिठुरनभरी सर्दी में बांकेबिहारी मंदिर मार्ग पर श्रद्धालु के नंगे कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे।

दोपहर को मंदिर के पट बंद होने तक मंदिर प्रांगण में आपाधापी का माहौल सर्दी में ठिठुरते हुए श्रद्धालु जब मंदिर के अंदर पहुंचे तो प्रांगण में श्रद्धालुओं के ठहराव और अव्यवस्था से जूझते रहे। सुबह दस बजे से लेकर दोपहर को मंदिर के पट बंद होने तक मंदिर प्रांगण में आपाधापी का माहौल बना रहा। जबकि शनिवार को देखते हुए बाहर बाजार में भक्तों की भीड़ सामान्य थी। ऐसे में मंदिर प्रांगण में व्यवस्था पुख्ता बनाई जाए, तो मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं काे भीड़ के दबाव से मुक्ति मिलना संभव है।