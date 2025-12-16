Language
    Saint Premanand Maharaj: एक बार फिर संत प्रेमानंद का आशीर्वाद लेने पहुंचे विराट-अनुष्का, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता समझाया

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने फिर से मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इस जोड़े को वृंदावन में धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए देखा ग ...और पढ़ें

    संत प्रेमानंद महाराज की शरण में विराट और अनुष्का। फोटो क्रेडिट− सोशल मीडिया, भजनमार्ग

    जागरण टीम, वृंदावन। क्रिकेटर विराट कोहली एवं अनुष्का शर्मा मंगलवार सुबह संत प्रेमानंद का आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत प्रेमानंद ने कहा कि अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए और नाम जप कर ईश्वर प्राप्ति की कामना कीजिए। परिक्रमा मार्ग स्थित रमणरेती मार्ग पर श्रीराधा केलिकुंज में मंगलवार सुबह आठ बजे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी फिल्मस्टार अनुष्का शर्मा के साथ पहुंचे।

    दोनों ने संत को किया साष्टांग प्रमाण

    दोनों ने संत प्रेमानंद के सामने साष्टांग प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। विराट एवं अनुष्का को आशीर्वाद देते हुए संत प्रेमानंद ने कहा अपने कार्यक्षेत्र से प्रेम करिए और ईश्वर में भरोसा रखिए आप सफलता के आयाम स्पर्श करते जाएंगे। नाम जप करके ईश्वर प्राप्ति की कामना हमेशा अपने मन में रखिए। जब तक ईश्वर प्राप्ति न हो जाए आप नाम जप करते रहिए। संत प्रेमानंद महाराज ने दोनों को श्रीजी की महिमा बताई। इससे पहले भी संत के दर्शन करने विराट और अनुष्ठा आए थे। 