    UP के इस स्टेडियम में 3.72 करोड़ की लागत से होगा ये बड़ा काम, मिलेंगी वर्ल्ड लेवल की खेल सुविधाएं

    By Ved Prakash Gautam Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक स्टेडियम में 3.72 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किया जाएगा। इस विकास कार्य से खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इस पहल से क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। खेल विभाग गणेशरा स्टेडियम में बने बहुउद्देशीय हाल व कुश्ती हाल का कायाकल्प करने की तैयारी में है। पुराने बनाए गए हालों में खेलों की आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। दोनों हालों को 3.72 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बनाया जाएगा। जिला खेल विभाग ने खेल निदेशालय को इसका प्रस्ताव भेजा है

    स्टेडियम में बनाए गए बहुउद्देशीय हाल व कुश्ती हाल का निर्माण काफी समय पूर्व किया गया था। बहुउद्देशीय हाल में बना बैडमिंटन कोर्ट का फर्श जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बैडमिंटन खिलाड़ियों के अनुकूल कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कुश्ती हाल में भी पहलवानों को पर्याप्त आक्सीजन नहीं मिल पाती हैं, इसे नए सिरे से संवारा जाएगा।

    दाेनों हाल को अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त कर वातानुकूलित किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी राकेश कुमार यादव ने बताया कि कुश्ती हाल का जीर्णोद्धार 98 लाख रुपये व बैडमिंटन हाल का जीर्णोद्धार 2.74 करोड़ रुपए की लागत से होगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने सर्वे कर प्रस्ताव खेल निदेशालय को भेज दिया है। खेल निदेशालय की स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

    मैत्री मैच से मनेगा हाकी का शताब्दी दिवस

    शुक्रवार को भारतीय हाकी के 100 वर्ष पूरे होने पर गणेशरा स्टेडियम में हाकी का मैत्री मैच खेला जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि केक काटकर हाकी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। सात नवंबर 1925 को हाकी इंडिया की स्थापना हुई थी। हाकी में देश ओलुंपिक में आठ स्वर्ण पदक जीत चुका है।