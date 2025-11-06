UP के इस स्टेडियम में 3.72 करोड़ की लागत से होगा ये बड़ा काम, मिलेंगी वर्ल्ड लेवल की खेल सुविधाएं

जागरण संवाददाता, मथुरा। खेल विभाग गणेशरा स्टेडियम में बने बहुउद्देशीय हाल व कुश्ती हाल का कायाकल्प करने की तैयारी में है। पुराने बनाए गए हालों में खेलों की आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। दोनों हालों को 3.72 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बनाया जाएगा। जिला खेल विभाग ने खेल निदेशालय को इसका प्रस्ताव भेजा है

स्टेडियम में बनाए गए बहुउद्देशीय हाल व कुश्ती हाल का निर्माण काफी समय पूर्व किया गया था। बहुउद्देशीय हाल में बना बैडमिंटन कोर्ट का फर्श जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बैडमिंटन खिलाड़ियों के अनुकूल कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कुश्ती हाल में भी पहलवानों को पर्याप्त आक्सीजन नहीं मिल पाती हैं, इसे नए सिरे से संवारा जाएगा।

दाेनों हाल को अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त कर वातानुकूलित किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी राकेश कुमार यादव ने बताया कि कुश्ती हाल का जीर्णोद्धार 98 लाख रुपये व बैडमिंटन हाल का जीर्णोद्धार 2.74 करोड़ रुपए की लागत से होगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने सर्वे कर प्रस्ताव खेल निदेशालय को भेज दिया है। खेल निदेशालय की स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा।