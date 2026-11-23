जागरण संवाददाता, मथुरा। पुलिस विभाग में क्षेत्राधिकारी स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। मथुरा में तैनात चार क्षेत्राधिकारियों का तबादला दूसरे जिलों में कर दिया गया है, जबकि पांच नए अधिकारियों को मथुरा में तैनाती दी गई है। तबादलों के बाद जिले में क्षेत्राधिकारी स्तर पर पुलिसिंग की नई टीम नजर आएगी। इससे विभिन्न सर्किलों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव होने की संभावना है।

मथुरा से जौनपुर गए भूषण वर्मा तबादला सूची में सीओ छाता भूषण वर्मा को मथुरा से जौनपुर भेजा गया है। धर्मेंद्र सिंह का तबादला मुरादाबाद, सुमन कनौजिया का आगरा और अनिल कुमार सिंह का बदायूं किया गया है। स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को मथुरा से कार्यमुक्त होकर नए तैनाती स्थल पर जिम्मेदारी संभालनी होगी। वहीं, मथुरा में पांच नए क्षेत्राधिकारियों की तैनाती की गई है। इनमें हिमांशु माथुर हाथरस से स्थानांतरित होकर मथुरा आए हैं।

अनीता चौहान हापुड़ से मथुरा देवेंद्र सिंह को आगरा से मथुरा भेजा गया है। रामवीर सिंह झांसी से, राजीव सिरोही कानपुर देहात से और अनीता चौहान हापुड़ से स्थानांतरित होकर मथुरा पहुंचेंगी। सीओ स्तर पर हुए इस फेरबदल के बाद जिले के अलग-अलग सर्किलों में नई जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद पुलिसिंग की व्यवस्था में बदलाव दिखाई देगा।