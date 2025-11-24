यूपी का ये ऐतिहासिक जिला बनेगा 'स्ट्रीट फूड हब', खाद्य विभाग के प्रपोजल के बाद निगम चिह्नित कर रहा जमीन
उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला जल्द ही 'स्ट्रीट फूड हब' बनने जा रहा है। खाद्य विभाग के प्रस्ताव पर नगर निगम जमीन की तलाश कर रहा है। इस पहल से स्थानीय स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
जागरण संवाददाता, मथुरा। खाने-पीने के शौकीनों को स्वादिष्ट गुणवत्तापूर्ण भोजन व फास्ट फूड उपलब्ध कराने के लिए ईटराइड क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने नगर निगम से जमीन की मांग की है। स्ट्रीट फूड हब में कम से कम 30 दुकानदार अपने काउंटर लगा सकेंगे।
शहरी बाजारों में खाने पीने की गुणवत्ता और शुद्धता हमेशा संदेह के घेरे में रहती है, जो लोगों की सेहत से एक तरह का खिलवाड़ करती है। चलती फिरती ढकेल से सैंपल लिए जाने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं रहता। स्थापित दुकानों से भी प्रतिदिन सैंपल नहीं लिए जा सकते। इसीलिए शहर में एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्वाद के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा सके।
30 दुकानदारों को काउंटर लगाने के लिए दी जाएगी जमीन
खाद्य सुरक्षा विभाग शहर में खाने-पीने के शौकीनों को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण भोजन-फास्ट फूड के लिए ईट राइट क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाएगा। इसके लिए नगर निगम से जमीन की मांग की गई है, ताकि इसकी स्थापना की जा सके। स्ट्रीट फूड हब में एक साथ कम से कम 30 दुकानदारों को अपने काउंटर लगाने के लिए जमीन दी जाएगी।
इन काउंटरों पर लोगों को हर प्रकार की जायकेदार खाद्य सामग्री मिलेगी। इन दुकानों पर अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग दुकानदारों को तकनीकी प्रशिक्षण देगा और दुकानदारों का पंजीकरण करेगा। इसके साथ ही ईट राइट क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट भी बनाया जाएगा।
ईट राइट स्ट्रीट फूड हब और क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की व्यवस्था के लिए नगर निगम को पत्र लिखा गया है। नगर निगम की ओर से जमीन चिह्नित करने के बाद योजनाएं मूर्तरूप लेंगी। -डीपी सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य
