यूपी का ये ऐतिहासिक जिला बनेगा 'स्ट्रीट फूड हब', खाद्य विभाग के प्रपोजल के बाद निगम चिह्नित कर रहा जमीन

जागरण संवाददाता, मथुरा। खाने-पीने के शौकीनों को स्वादिष्ट गुणवत्तापूर्ण भोजन व फास्ट फूड उपलब्ध कराने के लिए ईटराइड क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने नगर निगम से जमीन की मांग की है। स्ट्रीट फूड हब में कम से कम 30 दुकानदार अपने काउंटर लगा सकेंगे।



शहरी बाजारों में खाने पीने की गुणवत्ता और शुद्धता हमेशा संदेह के घेरे में रहती है, जो लोगों की सेहत से एक तरह का खिलवाड़ करती है। चलती फिरती ढकेल से सैंपल लिए जाने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं रहता। स्थापित दुकानों से भी प्रतिदिन सैंपल नहीं लिए जा सकते। इसीलिए शहर में एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्वाद के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा सके।