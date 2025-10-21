Language
    बला की खूबसूरत लड़किया देखकर फिदा होते थे लड़के, शादी के बाद सुहागरात पर... माता-पिता और बेटियों का है गैंग

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:32 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शादी करके गहने और पैसे लेकर भागने वाली गोवर्धन की एक लुटेरी दुल्हन को राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। सीकर में दर्ज एक मामले में, दुल्हन के माता-पिता और भाई-बहन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। भगत सिंह नामक एक व्यक्ति ने शादी का प्रस्ताव देकर 11 लाख रुपये लिए और फिर दुल्हन गहने लेकर भाग गई। पुलिस ने परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन काजल नाम की दुल्हन फरार थी।

    पुलिस गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। यूपी, हरियाणा व राजस्थान में शादी रचाने के बाद आभूषण व नकदी लेकर फरार होने वाली गोवर्धन की लुटेरी दुल्हन को राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। वह किराए के मकान में रह रही थी। राजस्थान पुलिस करीब एक वर्ष से उसकी तलाश में जुटी थी। सीकर के एक प्रकरण में एक वर्ष पूर्व माता-पिता व भाई-बहन गिरफ्तार हो चुके हैं।

    सीकर में दर्ज हुआ था मुकदमा

    26 नवंबर 2024 को राजस्थान के सीकर जिले के ताराचंद जाट ने दांतारामगढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उनकी मुलाकात जयपुर में भगत सिंह से हुई थी। उसने अपनी दो बेटियां काजल कुंतल और तमन्ना कुंतल की शादी का प्रस्ताव दिया उनके बेटों भंवरलाल और शंकरलाल के लिए दिया था। भगत सिंह ने शादी की तैयारियों और अन्य खर्चों के नाम पर 11 लाख रुपये ले लिए।


    धूमधाम से शादी फिर भाग गई गहने और कपड़े लेकर

    21 मई 2024 को खाचरियावास के गोविंद अस्पताल के गेस्ट हाउस में भगत सिंह अपनी पत्नी सरोज, बेटे सूरज और दोनों बेटियों काजल और तमन्ना के साथ पहुंचा। वहां धूमधाम से शादी हुई। दो दिन तक भगत सिंह का परिवार साथ रहा। तीसरे दिन अचानक दो दुल्हनें और उनके परिवार के लोग गहने, नकदी और कपड़े लेकर गायब हो गए।


    दंपती को गिरफ्तार कर चुकी थी पुलिस

    राजस्थान पुलिस ने 18 दिसंबर 2024 को लुटेरी दुल्हनों के पिता गोवर्धन के आन्यौर निवासी भगत सिंह और उसकी पत्नी सरोज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ की गई तो पता चला कि यह परिवार संगठित रूप से ठगी का धंधा चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने तमन्ना और सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन काजल फरार चल रही थी। गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि लुटेरी दुल्हन के खिलाफ गोवर्धन थाने में कोई मुकदमा नहीं दर्ज है।