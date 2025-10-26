UP : पिता 5 माह से बेटियों के साथ कर रहा था दुष्कर्म, भाइयों को पता लगा तो शुरू हुआ खूनी खेल
राजस्थान के डीग जिले में एक शराबी पिता पांच महीने से अपनी दो बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। परेशान बेटियां मथुरा के कोसीकलां थाना क्षेत्र में ताई के घर पहुंची और आपबीती सुनाई। ताई ने उनके भाई को बुलाया। रविवार दोपहर पिता वहां पहुंचा, जहां विवाद के दौरान उसने तमंचा निकालकर बेटियों को मारने की कोशिश की।
जागरण संवाददाता, मथुरा। राजस्थान के डीग जिले का एक शराबी पिता पांच महीने से अपनी दो बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। पिता की हरकतों से परेशान होकर दोनों बेटियां मथुरा के कोसीकलां थाना क्षेत्र में रहने वाली ताई के घर आ गईं और पूरी बात बताई।
ताई ने बहनों के भाई को यहां बुला लिया। इधर पिता को जानकारी हुई तो वह भी रविवार दोपहर डेढ़ बजे कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव में आ गया। जहां बेटियों के खुलकर बोलने पर विवाद हो गया। शराबी पिता ने तमंचा निकालकर बेटियों को मारना चाहा।
इससे पहले बेटे और भतीजे से तमंचा छीनकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कुल्हाड़ी से काट डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित बेटे और भतीजे को हिरासत में ले लिया है। दोनों बेटियों ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का बयान दिया है।
