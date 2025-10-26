UP : पिता 5 माह से बेटियों के साथ कर रहा था दुष्कर्म, भाइयों को पता लगा तो शुरू हुआ खूनी खेल

जागरण संवाददाता, मथुरा। राजस्थान के डीग जिले का एक शराबी पिता पांच महीने से अपनी दो बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। पिता की हरकतों से परेशान होकर दोनों बेटियां मथुरा के कोसीकलां थाना क्षेत्र में रहने वाली ताई के घर आ गईं और पूरी बात बताई।

ताई ने बहनों के भाई को यहां बुला लिया। इधर पिता को जानकारी हुई तो वह भी रविवार दोपहर डेढ़ बजे कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव में आ गया। जहां बेटियों के खुलकर बोलने पर विवाद हो गया। शराबी पिता ने तमंचा निकालकर बेटियों को मारना चाहा।