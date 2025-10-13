किटी पार्टी में दो महिलाओं के बीच दे दनादन... जमकर चले लात-घूंसे, हाथापाई से होटल में मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, मथुरा। डैंपियर नगर स्थित एक होटल में किटी उठाने को लेकर दो महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद जमकर लात-घूंसे चले। इससे अफरा-तफरी मच गई। महिला पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाल मौके पर पहुंच गए। एक महिला ने मंगलसूत्र चोरी होने का आरोप लगाया। पुलिस को मंगलसूत्र वहीं पर्स के पास रखा मिला। हालांकि दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया। मारपीट में शामिल एक महिला भाजपा नेता की पत्नी बताई जा रही है।

महिला पुलिसकर्मियों को साथ लेकर कोतवाल पहुंचे होटल में, की जानकारी



एक भाजपा नेता की पत्नी 15 महिलाओं को साथ लेकर एक समूह की 75 हजार रुपये की किटी चलाती हैं। रविवार शाम कोतवाली क्षेत्र के डैंपियर नगर स्थित एक होटल में किटी चल रही थी। इसमें किटी उठाने को लेकर भाजपा नेता की पत्नी का एक सदस्य के साथ पूर्व से विवाद चला आ रहा है। इसको लेकर पार्टी में कहासुनी हो गई। दोनों में जमकर लात-घूंसे चलने लगे। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे।