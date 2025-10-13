Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किटी पार्टी में दो महिलाओं के बीच दे दनादन... जमकर चले लात-घूंसे, हाथापाई से होटल में मची अफरातफरी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    मथुरा के एक होटल में किटी पार्टी के दौरान दो महिलाओं में किटी उठाने को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई हो गई, जिससे होटल में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। एक महिला ने मंगलसूत्र चोरी का आरोप लगाया, जो बाद में मिल गया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला शांत कर लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। डैंपियर नगर स्थित एक होटल में किटी उठाने को लेकर दो महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद जमकर लात-घूंसे चले। इससे अफरा-तफरी मच गई। महिला पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाल मौके पर पहुंच गए। एक महिला ने मंगलसूत्र चोरी होने का आरोप लगाया। पुलिस को मंगलसूत्र वहीं पर्स के पास रखा मिला। हालांकि दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया। मारपीट में शामिल एक महिला भाजपा नेता की पत्नी बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    महिला पुलिसकर्मियों को साथ लेकर कोतवाल पहुंचे होटल में, की जानकारी

    एक भाजपा नेता की पत्नी 15 महिलाओं को साथ लेकर एक समूह की 75 हजार रुपये की किटी चलाती हैं। रविवार शाम कोतवाली क्षेत्र के डैंपियर नगर स्थित एक होटल में किटी चल रही थी। इसमें किटी उठाने को लेकर भाजपा नेता की पत्नी का एक सदस्य के साथ पूर्व से विवाद चला आ रहा है। इसको लेकर पार्टी में कहासुनी हो गई। दोनों में जमकर लात-घूंसे चलने लगे। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे।

     

    चोरी का आरोप लगने पर पुलिस ने मंगलसूत्र को ढूंढ निकाला

     

    मारपीट में भाजपा नेता की पत्नी ने अपना मंगलसूत्र और चेन चोरी करने का आरोप लगाया। महिला पुलिसकर्मियों ने पर्स के पास मंगलसूत्र व चेन रखी मिल गई। पुलिस तक मामला पहुंचने पर दोनों महिलाओं ने आपस में राजीनामा कर लिया। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया महिलाओं का आपस में राजीनामा होने के चलते किसी ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है।