विदेशी नोट और पांच करोड़ की हेरोइन बरामद, मथुरा पुलिस ने चेकिंग में गिरफ्तार किए दो तस्कर

जागरण संवाददाता, मथुरा। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एएनटीएफ टीम ने बाजना कट यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात दो अंतरराज्यीय तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से एक किलो 45 ग्राम हेरोइन व एक स्कूटी बरामद की है। बरामद हीरोइन की कीमत करीब पांच करोड़ रूपये है। साथ ही कई विदेशी नोट भी बरामद हुए है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर नौहझील पुलिस की कार्रवाई

एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि मंगलवार को नौहझील क्षेत्र के बीट से तस्करी की सूचना मिलने के बाद निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एएनटीएफ टीम सक्रिय हुई। बुधवार शाम मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि गुरुग्राम निवासी वकार उर्फ साहिल व दिल्ली के सीलमपुर निवासी फैजान स्कूटी से हेरोइन की बड़ी खेप सप्लाई करने बाजना कट की ओर आ रहे हैं। इस पर पुलिस की संयुक्त टीम ने बाजना कट के पास घेराबंदी कर दी।

पुलिस ने दोनों स्कूटी सवारों को रोककर की पूछताछ रात आठ बजे मुखबिर के इशारे पर मोरकी इंटर कालेज के पास स्कूटी सवार दोनों संदिग्ध को रोककर पूछताछ की गई। दोनों घबरा गए और स्वीकार किया कि वे हेरोइन की सप्लाई देने आए हैं। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से एक लैदर बैग में दो सफेद पन्नियों में भरा मादक पदार्थ बरामद हुआ। ड्रग डिटेक्शन किट से जांच में वह हेरोइन निकली। वजन करने पर एक पन्नी में 526 ग्राम और दूसरी में 519 ग्राम हेरोइन निकली।इसके अलावा आरोपितों से मोबाइल फोन, कई विदेशी नोट, एटीएम कार्ड व नकदी भी बरामद की गई।