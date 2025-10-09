Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेशी नोट और पांच करोड़ की हेरोइन बरामद, मथुरा पुलिस ने चेकिंग में गिरफ्तार किए दो तस्कर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:58 AM (IST)

    पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पांच करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई विदेशी नोट भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एएनटीएफ टीम ने बाजना कट यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात दो अंतरराज्यीय तस्करों को दबोचकर उनके कब्जे से एक किलो 45 ग्राम हेरोइन व एक स्कूटी बरामद की है। बरामद हीरोइन की कीमत करीब पांच करोड़ रूपये है। साथ ही कई विदेशी नोट भी बरामद हुए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुना एक्सप्रेसवे पर नौहझील पुलिस की कार्रवाई


    एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि मंगलवार को नौहझील क्षेत्र के बीट से तस्करी की सूचना मिलने के बाद निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एएनटीएफ टीम सक्रिय हुई। बुधवार शाम मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि गुरुग्राम निवासी वकार उर्फ साहिल व दिल्ली के सीलमपुर निवासी फैजान स्कूटी से हेरोइन की बड़ी खेप सप्लाई करने बाजना कट की ओर आ रहे हैं। इस पर पुलिस की संयुक्त टीम ने बाजना कट के पास घेराबंदी कर दी।

    पुलिस ने दोनों स्कूटी सवारों को रोककर की पूछताछ

    रात आठ बजे मुखबिर के इशारे पर मोरकी इंटर कालेज के पास स्कूटी सवार दोनों संदिग्ध को रोककर पूछताछ की गई। दोनों घबरा गए और स्वीकार किया कि वे हेरोइन की सप्लाई देने आए हैं। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से एक लैदर बैग में दो सफेद पन्नियों में भरा मादक पदार्थ बरामद हुआ। ड्रग डिटेक्शन किट से जांच में वह हेरोइन निकली। वजन करने पर एक पन्नी में 526 ग्राम और दूसरी में 519 ग्राम हेरोइन निकली।इसके अलावा आरोपितों से मोबाइल फोन, कई विदेशी नोट, एटीएम कार्ड व नकदी भी बरामद की गई।

    नौ साल से सप्लायर के संपर्क में थे दोनों

    बरामद हेरोइन की कीमत करीब पांच करोड़ रुपये है। पूछताछ में तस्कर वकार ने कबूला कि वह पिछले आठ नौ वर्ष से अमन नामक सप्लायर के संपर्क में है, जो दिल्ली व गुरुग्राम में हेरोइन सप्लाई कराता है। वह छतरपुर में रहने वाले टी अमन नीग्रो से माल लेकर आगे सप्लाई करता था। फैजान भी उसके साथ सप्लाई में शामिल रहता था। एसपी ग्रामीण ने बताया कि दोनों तस्करों के साथी को पकड़ने की तैयारी की जा रही है।