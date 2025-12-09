August Kranti Express में TTE को आया हार्ट अटैक, ट्रेन रुकवाने से पहले ही हो गई मौत

Language
    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    Hero Image

    Heart Attack: सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संसू, जागरण, कोसीकलां (मथुरा)। मुंबई राजधानी अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में ड्यूटी के दौरान मंगलवार तड़के एक ट्रेन टिकट परीक्षक (टीटीई) की हृदयाघात से मृत्यु हो गई।

    मथुरा-कोसीकलां के मध्य अचानक सीने में तेज दर्द उठने पर ट्रेन को तत्काल कोसीकलां स्टेशन पर रोक दिया गया। टीटीई धीरज कुमार निवासी बलसाड़, गुजरात जांच कर अपने साथियों के साथ बैठे ही थे, तभी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया।

    ट्रेन को कोसीकलां रेलवे स्टेशन पर रोका गया। स्टेशन मास्टर राजू मीणा, आरपीएफ एसआइ अनुज सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया।

    चौकी प्रभारी अंकुश धामा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण हार्ट अटैक लग रहा है। परिवार के लोगों को सूचित कर दिया गया है।