August Kranti Express में TTE को आया हार्ट अटैक, ट्रेन रुकवाने से पहले ही हो गई मौत

संसू, जागरण, कोसीकलां (मथुरा)। मुंबई राजधानी अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में ड्यूटी के दौरान मंगलवार तड़के एक ट्रेन टिकट परीक्षक (टीटीई) की हृदयाघात से मृत्यु हो गई।

मथुरा-कोसीकलां के मध्य अचानक सीने में तेज दर्द उठने पर ट्रेन को तत्काल कोसीकलां स्टेशन पर रोक दिया गया। टीटीई धीरज कुमार निवासी बलसाड़, गुजरात जांच कर अपने साथियों के साथ बैठे ही थे, तभी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया।