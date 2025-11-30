SSP श्लोक कुमार बोले- वृंदावन को जाम से मिलेगी राहत और श्रद्धालुओं की होगी मदद, पांच जगह पुलिस सहायता बूथ खुले

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी में बदहाल हो चुकी यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश में यातायात पुलिस ने ठाेस पहल करते हुए शहर के पांच जगहों पर यातायात पुलिस सहायता बूथ स्थापित किए हैं। इन बूथों पर श्रद्धालु पर्यटकों की सहायता के लिए पीए सिस्टम के साथ सीसीटीवी लगाए हैं। ताकि पुलिसकर्मी वाहन चालकों को दिशा निर्देश देने के साथ यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाकर श्रद्धालु-पर्यटकों को राहत दे सकें।

यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई

छटीकरा मार्ग स्थित रुक्मिणी विहार मल्टीलेवल पार्किंग पर स्थापित यातायात पुलिस सहायता बूथ का एसएसपी श्लोक कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य लोकार्पण किया। शहर के पांच पाइंटों पर स्थापित किए ये यातायात पुलिस सहायता केंद्र शनिवार से आरंभ हो गए। इन बूथों के स्थापित करने के साथ यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो श्रद्धालु पर्यटकों की मदद के लिए हर समय तैयार रहेंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन बूथों पर पुलिस कड़ी सुरक्षा के लिए नजर बनाए रखेगी और यातायात व्यवस्था पर भी नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी।

एसएसपी ने कहा, ट्रैफिक होगा सुगम

लोकार्पण करते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा वृंदावन की यातायात की समस्या को देखते हुए पांच स्थानों पर ट्रैफिक बूथ आवास कंपनी के सीएसआर फंड से स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर आधुनिक उपकरण लगाए हैं। यातायात पुलिसकर्मियों के बैठने के साथ यातायात नियंत्रण को कक्ष बनाए हैं। बूथ में पीए सिस्टम के माध्यम से स्थानीय लोगों को जानकारी व सूचनाएं दी जाएंगी। सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। वृंदावन की यातायात व्यवस्था को सुधारने में ये बूथ कारगर साबित होंगे।