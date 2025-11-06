Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mathura Accident: बेकाबू ट्रैक्टर ने बरपाया कहर, बाइकों में मारी टक्कर, तीन घायल

    By Abhay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    मथुरा के थाना क्षेत्र में टैंटीगांव-खैर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने दो बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर है और उन्हें मथुरा रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। थाना क्षेत्र में टैंटीगांव-खैर मार्ग पर बुधवार रात खैर की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने सामने से आ रही दो बाइक बुरी तरह रौंद दी। जिससे दोनों बाइक पर सवार तीन लोग घायल हो गए। जिनमें दो लोगों की हालत चिंताजनक बताई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुरीर के गांव लोहई निवासी नीरज और राम बुधवार रात टैंटीगांव की ओर से बाइक पर गांव वापस आ रहे थे। उनके पीछे पवन निवासी गांव छांहरी थाना अपनी बाइक से खैर की ओर जा रहे थे। झंडा तिराहे के सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने दोनों बाइक बुरी रौंद दी। जिससे दोनों बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

     

    ट्रैक्टर चालक मौके से भागा

     

    दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़ कर भाग गया। सूचना पर थाना क्षेत्र की खायरा चौकी पुलिस पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी हास्पिटल भेज दिया। जिनमें नीरज और राम की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें मथुरा रेफर कर दिया। चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ट्रैक्टर को कब्जे में लिया है। प्रार्थना पत्र मिलने पर दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

    बाइक की टककर से कारोबारी घायल

     

    सुरीर। एक्सप्रेसवे की ओर टहलने गए सराफा कारोबारी को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। जिससे वह करीब पांच मीटर दूर उछल कर सड़क पर गिरने से घायल हो गए। कस्बा सुरीर निवासी सराफा कारोबारी कालू सोनी गुरुवार तड़के रोजाना की तरह पैदल टहलने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे की ओर गए थे।

    तेहरा अंडरपास के समीप नौहझील मार्ग पर पीछे से आ रही बाइक ने उनमें टक्कर मार दी। जिससे वह काफी दूर हवा में उछल कर सड़क पर गिर गए। बताया गया कि उनसे टकरा कर बाइक समेत सवार युवक भी सड़क पर गिरने से घायल हो गया। बाइक सवार युवक शराब के नशे में बताया गया है। उसकी जेब में देशी शराब की दो फ्रूटी रखी हुई थीं। राहगीरों ने घायल सराफा कारोबारी के अलावा बाइक सवार युवक को भी उपचार के लिए नजदीक हास्पिटल भेज दिया।