Mathura Accident: बेकाबू ट्रैक्टर ने बरपाया कहर, बाइकों में मारी टक्कर, तीन घायल

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। थाना क्षेत्र में टैंटीगांव-खैर मार्ग पर बुधवार रात खैर की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने सामने से आ रही दो बाइक बुरी तरह रौंद दी। जिससे दोनों बाइक पर सवार तीन लोग घायल हो गए। जिनमें दो लोगों की हालत चिंताजनक बताई गई है।

सुरीर के गांव लोहई निवासी नीरज और राम बुधवार रात टैंटीगांव की ओर से बाइक पर गांव वापस आ रहे थे। उनके पीछे पवन निवासी गांव छांहरी थाना अपनी बाइक से खैर की ओर जा रहे थे। झंडा तिराहे के सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने दोनों बाइक बुरी रौंद दी। जिससे दोनों बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

ट्रैक्टर चालक मौके से भागा दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़ कर भाग गया। सूचना पर थाना क्षेत्र की खायरा चौकी पुलिस पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी हास्पिटल भेज दिया। जिनमें नीरज और राम की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें मथुरा रेफर कर दिया। चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ट्रैक्टर को कब्जे में लिया है। प्रार्थना पत्र मिलने पर दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

बाइक की टककर से कारोबारी घायल सुरीर। एक्सप्रेसवे की ओर टहलने गए सराफा कारोबारी को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। जिससे वह करीब पांच मीटर दूर उछल कर सड़क पर गिरने से घायल हो गए। कस्बा सुरीर निवासी सराफा कारोबारी कालू सोनी गुरुवार तड़के रोजाना की तरह पैदल टहलने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे की ओर गए थे।