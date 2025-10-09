सचखंड एक्सप्रेस से कटकर ट्रैकमैन की मौत, परिजनों ने एक घंटे तक ट्रैक पर लगाया जाम, हंगामा

जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी क्षेत्र के बाद रेलवे स्टेशन के नजदीक बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे सचखंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेल कर्मचारी की मृत्यु हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक को जाम करके हंगामा शुरू कर दिया। ट्रैक जाम होने से रेल यातायात प्रभावित हो गया।

अधिकारियों ने डाउन लाइन से आ रही मंगला एक्सप्रेस को डेढ़ घंटे तक ट्रैक पर रोका। साथ ही केरला एक्सप्रेस और वंदे भारत को तीसरी लाइन से निकाला। हंगामा कर रहे स्वजन ने धक्का देकर रेल कर्मी की हत्या का आरोप लगाया। रेल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच का आश्वासन देकर स्वजन को शांत कराया।

गोविंद नगर थाना क्षेत्र के बिरला मंदिर स्थित लक्ष्मी नगर निवासी अजय वर्ष 2016 में रेलवे ट्रैकमैन के पद पर भर्ती हुए थे। बुधवार को वह अपने अन्य साथियों के साथ बाद रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक आगरा की तरफ से दिल्ली जा रही सचखंड एक्सप्रेस आ गई।

ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। साथ में काम कर रहे कर्मियों ने अधिकारियों के साथ स्वजन को सूचना दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और आक्रोशित हो गए और ट्रैक जाम करके हंगामा करने लगे। बड़ी संख्या में ट्रैक पर एकत्रित लोगों को देख अधिकारियों ने डाउन लाइन में पीछे से आ रही मंगला एक्सप्रेस को सुबह 10.43 बजे ट्रैक पर ही रोक दिया।

सूचना पर रेलवे के साथ आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।मृतक के भाई हरिओम का कहना है कि जब अन्य कर्मचारी भी ट्रैक पर मौजूद थे तो केवल अजय ही ट्रेन की चपेट में कैसे आ गए। उनका आरोप है कि किसी ने उन्हें धक्का देकर ट्रेन के सामने गिरा दिया है। इससे उनकी मृत्यु हुई है।

रेलवे ट्रैक जाम की सूचना पर अधिकारियों ने केरला एक्सप्रेस व वंदे भारत एक्सप्रेस को तीसरी लाइन से निकाला। आगरा के सीनियर डीईएन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्वजन को जांच का आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद स्वजन दोपहर 12 बजे रेलवे ट्रैक से हटे।

जीआरपी ने शव को ट्रैक से हटाकर साफ कराया। फिर एक घंटे 31 मिनट देरी से दोपहर 12.14 बजे मंगला एक्सप्रेस को रवाना किया गया। रेल पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रैक जाम नहीं हुआ है। ट्रैक को क्लीयर करने में करीब पौन घंटा लगा था। इस कारण ट्रेन खड़ी रही थी। अन्य ट्रेनों को तीसरी लाइन से निकाला गया था। वहीं जीआरपी थाना प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।