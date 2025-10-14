अचानक कहां गायब हो गए तीन किशाेर? घरवाले हैरान... सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन तलाश रही मथुरा पुलिस

जागरण संवाददाता, मथुरा। राया क्षेत्र से तीन किशोरों के अचानक लापता हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्वजन बदहवास होकर बच्चों की तलाश में जुटे हैं। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर तलाश अभियान तेज कर दिया है।

तीन किशोर रहस्यमय ढंग से लापता, स्वजन में मचा कोहराम

राया कस्बे के शिवधाम कॉलोनी के रहने वाले 14 वर्षीय नितेश, 12 वर्षीय देवेश अपने दोस्त विपिन कुमार निवासी त्रिवाया थाना राया के साथ सोमवार दोपहर दो बजे कहीं चले गए। स्वजन ने आस-पड़ोस में काफी खोजबीन करने के बाद भी तीनों का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पिता रवेंद्र सिंह ने राया पुलिस को सूचना दी।

मुकदमा दर्ज कर टीमें गठित राया थाना प्रभारी रवि भूषण शर्मा ने मुकदमा दर्ज कर टीमें गठित की और किशोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी राया ने बताया कि आसपास के सभी इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है। पड़ोसी जिलों को भी सूचना भेजी गई है। बच्चों की संभावित लोकेशन, मोबाइल नंबर और इंटरनेट मीडिया की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। जल्द ही तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।