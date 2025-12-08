गोवर्धन हादसा: अंधा मोड़ और हाईस्पीड बनी तीन भाइयों की मौत का कारण! बेकाबू बाइक सवार बंबा में गिरे
संवाद सूत्र, जागरण, गोवर्धन। राधाकुंड चौकी क्षेत्र में सुदामा गोशाला के पास अंधा मोड़ व अंधेरा रविवार रात को तीन चचेरे भाइयों की मृत्यु का कारण बन गया। यहां पर पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। गोवर्धन रोड पर सर्दी में कोहरे के कारण अक्सर हादसों की आशंका बना रहती है। ग्रामीणों ने मोड़ पर स्ट्रीट लाइटें व रिफ्लेक्टर लगवाने की मांग की है।
लग्न में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार
चचेरी बहन की लग्न सगाई में शामिल होने जा रहे तीन चचेरे भाइयों की तेज रफ्तार बाइक रविवार रात को अनियंत्रित होकर बंबे में गिर गई। इससे तीनों की मृत्यु हो गई। सुदामा गोशाला के पास अंधा मोड़ है। यहां पर अंधेरा भी पसरा रहता है। इसके कारण सामने से आने वाले वाहनों का पता नहीं चलता है। वहीं रात के अंधेरे में बंबे की पुलिया भी दिखाई नहीं देती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मोड़ पर अक्सर हादसे होते हैं। इनमें कई बाइक सवार भी चोटिल हो चुके हैं।
गांव वालों ने की रोशनी की मांग
हालांकि बंबे में बाइक गिरने से तीन की मृत्यु का पहला प्रकरण है। लेकिन हादसे से अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि गोवर्धन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहां पर कई मोड हैं, जहां पर रिफ्लेक्टर भी नहीं लगे हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी अंधेरे के कारण हादसे का शिकार होते हैं। ग्रामीणों ने सभी मोड़ों पर लाइटें व रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की है। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि गोवर्धन क्षेत्र में सभी मोड़ को चिन्हित कराया जा रहा है। इसके बाद संबंधित विभाग से सभी स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। ताकि हादसों में कमी आ सके।
बाइक में सवार थे चार युवक, एक की पहले उतरने से बची जान
बताया जा रहा है कि बाइक में तीन चचेरे भाइयों के साथ एक और भी युवक लग्न समारोह के लिए निकला था। स्वजन के बताने पर पुलिस ने बंबे में चौथे युवक की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि चौथा युवक मथुरा से साथ में बैठा था, लेकिन वह थोड़ी ही दूर में उतर गया। इससे उसकी जान बच गई।
