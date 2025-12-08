गोवर्धन हादसा: अंधा मोड़ और हाईस्पीड बनी तीन भाइयों की मौत का कारण! बेकाबू बाइक सवार बंबा में गिरे

संवाद सूत्र, जागरण, गोवर्धन। राधाकुंड चौकी क्षेत्र में सुदामा गोशाला के पास अंधा मोड़ व अंधेरा रविवार रात को तीन चचेरे भाइयों की मृत्यु का कारण बन गया। यहां पर पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। गोवर्धन रोड पर सर्दी में कोहरे के कारण अक्सर हादसों की आशंका बना रहती है। ग्रामीणों ने मोड़ पर स्ट्रीट लाइटें व रिफ्लेक्टर लगवाने की मांग की है।

लग्न में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार

चचेरी बहन की लग्न सगाई में शामिल होने जा रहे तीन चचेरे भाइयों की तेज रफ्तार बाइक रविवार रात को अनियंत्रित होकर बंबे में गिर गई। इससे तीनों की मृत्यु हो गई। सुदामा गोशाला के पास अंधा मोड़ है। यहां पर अंधेरा भी पसरा रहता है। इसके कारण सामने से आने वाले वाहनों का पता नहीं चलता है। वहीं रात के अंधेरे में बंबे की पुलिया भी दिखाई नहीं देती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मोड़ पर अक्सर हादसे होते हैं। इनमें कई बाइक सवार भी चोटिल हो चुके हैं।