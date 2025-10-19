Language
    बांकेबिहारी मंदिर खजाना का दूसरे दिन: 54 साल बाद खुले बक्से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- 'इतना भी लालच ठीक नहीं'

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का खजाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन खोला गया। पहले दिन संदूक में बर्तन और चांदी का छत्र मिला था, जबकि दूसरे दिन भी संदूकों में पुराने बर्तन ही पाए गए। यह खजाना 54 साल बाद खोला गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर मंदिरों के खजाने को लेकर तंज कसा है।

    Hero Image

    बांकेबिहारी मंदिर में खजाने के दौरान बक्सा खोलते हुए।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के निर्देश पर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर का खजाना (तोषखाना) रविवार को लगातार दूसरे दिन भी खोला गया। शनिवार को जब खजाना खोला गया तो उसमें मिले संदूक में बर्तन और चांदी का एक छत्र मिला था। दो संदूक और बचे थे, उन्हें रविवार को खोला गया। इन संदूक में भी अब तक बर्तन ही मिले हैं। दोपहर करीब डेढ़ बजे शुरू हुई कार्रवाई अभी चल रही है।

    दूसरे दिन भी खुला ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का खजाना

     

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर परिसर में स्थित खजाना अंतिम बार 1971 में खुला था। 54 वर्ष से यह खजाना बंद था। हालांकि जब 1971 में यह खजाना खुला तब सारा सामान एक बक्से में बंद कर भारतीय स्टेट बैंक के लाकर में रख दिया गया था। ऐसे में जब शनिवार को 54 वर्ष बाद खजाना खोला गया तो उसमें पुराने बर्तन और एक छोटा चांदी का छत्र ही मिला। शनिवार को मिले लोहे के चार संदूक में दो ही खोले गए थे। जबकि एक लकड़ी का पुराना संदूक भी खोला गया था, जिसमें ज्लैवरी के खाली बाक्स मिले थे।

     

    बंद बक्से खोले गए, इसमें भी मिले पुराने बर्तन

     

    शेष दो बंद रह गए लोहे के संदूक को रविवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन शिप्रा दुबे की अगुवाई में खोला गया। दोपहर तक कार्रवाई चल रही थी।

     

    सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, इतना भी लालच ठीक नहीं

     

    उधर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डाली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार से करबद्ध आग्रह है, कम से कम मंदिरों के खजाने तो छोड़ दे। इतना भी लालच ठीक नहीं।