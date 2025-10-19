बांकेबिहारी मंदिर खजाना का दूसरे दिन: 54 साल बाद खुले बक्से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- 'इतना भी लालच ठीक नहीं'

जागरण संवाददाता, मथुरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति के निर्देश पर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर का खजाना (तोषखाना) रविवार को लगातार दूसरे दिन भी खोला गया। शनिवार को जब खजाना खोला गया तो उसमें मिले संदूक में बर्तन और चांदी का एक छत्र मिला था। दो संदूक और बचे थे, उन्हें रविवार को खोला गया। इन संदूक में भी अब तक बर्तन ही मिले हैं। दोपहर करीब डेढ़ बजे शुरू हुई कार्रवाई अभी चल रही है।

दूसरे दिन भी खुला ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का खजाना ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर परिसर में स्थित खजाना अंतिम बार 1971 में खुला था। 54 वर्ष से यह खजाना बंद था। हालांकि जब 1971 में यह खजाना खुला तब सारा सामान एक बक्से में बंद कर भारतीय स्टेट बैंक के लाकर में रख दिया गया था। ऐसे में जब शनिवार को 54 वर्ष बाद खजाना खोला गया तो उसमें पुराने बर्तन और एक छोटा चांदी का छत्र ही मिला। शनिवार को मिले लोहे के चार संदूक में दो ही खोले गए थे। जबकि एक लकड़ी का पुराना संदूक भी खोला गया था, जिसमें ज्लैवरी के खाली बाक्स मिले थे।