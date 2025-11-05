यूपी के इस जिले में सामूहिक विवाह पर संकट... लक्ष्य 584 का, एक भी आवेदन नहीं आया
मथुरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन नवंबर में प्रस्तावित है, जिसके लिए 584 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सहालग शुरू होने के बावजूद अभी तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर संशय बना हुआ है। ब्लॉक स्तर पर आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। भगवान जाने समाज कल्याण विभाग का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का क्या होगा। शासन ने जिले को 584 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य दिया है। सहालग शुरू भी हो गए, लेकिन इस योजना में अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। ब्लाक स्तर पर न तो योजना के आवेदन लिए जा रहे हैं और न किसी प्रकार का सत्यापन कार्य हो रहा है।
नवंबर में आयोजित कराना है सामूहिक विवाह समारोह
समाज कल्याण विभाग नवंबर माह में सामूहिक विवाह आयोजित करने जा रहा है, लेकिन आयोजन सही सलामत होगा या केवल खाना पूर्ति होगी, इस बारे में संशय बना हुआ है। पिछली बार जिस तरह से 250 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 142 जोड़ों का ही विवाह कराया जा जा सका था, उससे भी ज्यादा खराब स्थिति इस बार दिखाई दे रही है।
सहालग शुरू होने के बाद भी इस वर्ष योजना के क्रियान्वयन पर संशय
इस छमाही विभाग को शासन ने 584 का लक्ष्य दिया है, लेकिन अभी तक सत्यापित होकर एक भी आवेदन ब्लाक से विभाग में नहीं आया है। स्थिति यह है कि इस समय के सत्यापन के लिए केवल 40 आवेदन हैं, जो पिछले वर्ष अपात्र पाए गए थे। इस वर्ष भी इनके अस्वीकार होने की आशंका है। अब सहालग शुरू हो गए हैं, ऐसे में कब आवेदन लिए जाएंगे और कब उनका सत्यापन होगा, यह कोई कह नहीं सकता।
ब्लॉक से नहीं आ रहे सत्यापित आवेदन
मथुरा। सामूहिक विवाह के आवेदनों का सत्यापन ब्लाक स्तर कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है। इसके लिए पूर्व में डीएम सीपी सिंह निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। न तो आवेदन ही लिया गया है और न कोई सत्यापन ही हुआ। ब्लाक स्तरीय अधिकारी-कर्मचारियों के सामूहिक विवाह योजना के आवेदन लेने व सत्यापन में लापरवाही की रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी।
सामूहिक विवाह आयोजन नवंबर में कराने हैं, लेकिन अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। आवेदन लिए जाने और समय से सत्यापन के लिए सभी ब्लाकों में पत्र व्यवहार किया जा रहा है। - नागेंद्र पाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी
