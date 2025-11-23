अब ठाकुर बांके बिहारी करेंगे SIR की नैया पार, अच्छा प्रदर्शन करने वाले BLO को मिला स्पेशल ऑफर

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) की अब बांके बिहारी नैया पार लगाएंगे। एसआईआर अभियान में पिछड़ने पर बीएलओ को विशेष आफर दिया गया है। एसआईआर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ परिवार सहित श्री बांके बिहारी जी के वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें सपरिवार स्पेशल लंच व मूवी टिकट भी दिए जाएंगे। इसके लिए छाता विधानसभा क्षेत्र के तीन बीएलओ चयनित किए गए हैं।



एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन नया तरीका अपनाया है। कार्य को समय से पूरा करने का बीएलओ पर भी बहुत दबाव है। इस सबके बीच आम लोगों का एसआईआर को लेकर अपेक्षित सहयोग न मिल पाने से एसआईआर के फॉर्म जमा होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं।

ऐसे में बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन ने ठाकुर श्री बांके बिहारीजी का सहारा लिया है। हर विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बीएलओ को परिवार सहित बिहारीजी के वीआइपी दर्शन कराए जाएंगे। इसके साथ ही बीएलओ को सपरिवार वृंदावन फनलैंड पार्क में लंच कराया जाएगा। लंच के साथ ही बीएलओ को मूवी टिकट दी जाएगी। बीएलओ परिवार सहित मूवी देख सकेंगे। इन्होंने किया काम पूरा उप जिलाधिकारी छाता वैभव गुप्ता ने बताया है कि विधानसभा छाता से बीएलओ संजय भार्गव ने रविवार तक एसआईआर का कार्य पूरा कर लिया। इसके बाद बीएलओ को परिवार सहित ठा. श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करवाने वीआईपी गाड़ी से भेजा गया। उनको फन लैंड पार्क में लंच कराया गया।