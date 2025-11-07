Language
    ठाकुर बांके बिहारी मंदिर मामले में अब तीन दिसंबर को होगी सुनवाई

    By Ravi Prakash Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन और दर्शन समय बढ़ाने के आदेश के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, दीपक शर्मा और गिरधारी लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर अब 3 दिसंबर को सुनवाई होगी। 

    जागरण संवाद, मथुरा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में वीआइपी दर्शन कराने और दर्शन का समय बढ़ाने का आदेश देने के विरोध में दायर याचिका पर अब तीन दिसंबर को सुनवाई होगी।

    अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा और दीपक शर्मा, गिरधारी लाल शर्मा ने कुछ दिन पहले ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के जगमोहन पर कुर्सी लगाकर वीआइपी को दर्शन कराने में मामले में न्यायालय में याचिका दायर की थी।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने भी दर्शन का समय बढ़ाने का आदेश दिया था। इसे लेकर भी याचिका दायर हुई थी। सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय ने इस मामले में तीन दिसंबर की तिथि तय की है।