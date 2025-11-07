ठाकुर बांके बिहारी मंदिर मामले में अब तीन दिसंबर को होगी सुनवाई

जागरण संवाद, मथुरा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में वीआइपी दर्शन कराने और दर्शन का समय बढ़ाने का आदेश देने के विरोध में दायर याचिका पर अब तीन दिसंबर को सुनवाई होगी।

अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा और दीपक शर्मा, गिरधारी लाल शर्मा ने कुछ दिन पहले ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के जगमोहन पर कुर्सी लगाकर वीआइपी को दर्शन कराने में मामले में न्यायालय में याचिका दायर की थी।