    Banke Bihari: वृंदावन में बोले सुधांशु महाराज, बांके बिहारी को दिल में बसाकर यहां से ले जाना है

    By Raja Tiwari Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:58 PM (IST)

    वृंदावन में आचार्य सुधांशु महाराज के सानिध्य में चार दिवसीय श्रीकृष्ण ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। हजारों भक्तों ने बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर ध्यान साधना में भाग लिया। आचार्य जी ने ध्यान के माध्यम से दिव्य ऊर्जा से जुड़ने और जीवन में शांति स्थापित करने का महत्व बताया। उन्होंने सभी से बांके बिहारी को अपने हृदय में बसाने का आग्रह किया।

    वृंदावन पहुंचे सुधांशु महाराज।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)।  वृंदावन की पवित्र धरती पर गुरुवार की सुबह आध्यात्मिक ऊर्जा का अनोखा प्रवाह दिखा।

    बांकेबिहारी मंदिर से आशीर्वाद लेने के बाद विश्व जागृति मिशन के परमाध्यक्ष आचार्य सुधांशु महाराज छटीकरा रोड स्थित वैजयंती धाम पहुंचे तो हजारों साधक जय श्रीकृष्ण के उद्घोष के साथ ध्यान साधना में लीन हो गए।

    चार दिवसीय श्रीकृष्ण ध्यान योग शिविर का शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और शांति के संदेश के साथ हुआ। साधकों को संबोधित करते हुए आचार्य सुधांशु महाराज ने कहा संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित है। ध्यान के माध्यम से उसी ऊर्जा से जुड़ना है।

    जब हम अपनी सात्विक तरंगें ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो वह कई गुणा बढ़कर हमारे पास लौटती हैं। यही ईश्वरीय नियम है। भगवान श्रीकृष्ण योगेश्वर हैं, जिन्होंने अर्जुन को संघर्ष के बाद ध्यान की आज्ञा दी।

    जीवन में संतुलन, शक्ति और शांति ही ध्यान का उद्देश्य है। शांति प्रेम के स्रोत से जुड़ने की विधि ध्यान है। तन को शुद्ध करें, मन को अविचल बनाएं, प्रकृति के बीच जाकर मंत्र शक्ति का प्रयोग करें।

    यही सच्चा योग है। उन्होंने आग्रह किया कि सभी साधक बांकेबिहारी को दिल में बसाकर यहां से ले जाएं। यही इस ध्यान का फल है कि आपके भीतर का ईश्वर आपके हर क्षण में जीवंत हो जाएंगे।

    डा. अर्चिका दीदी ने कहा परमात्मा की शांति को अपने दिलों में उतारें और सद्गुरु की कृपा से उस चेतना से जुड़ें। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, जो तीर्थभूमि में ध्यान साधना का अवसर पा रहे हैं।

    इस दौरान बड़े-बुजुर्गों से लेकर नए युवा और बच्चे भी ध्यान करते हुए दिखे। मुख्य संयोजक मनोज शास्त्री ने बताया सुबह और शाम दो सत्रों में ध्यान योग होगा। शिविर के उद्घाटन पर कोनार्क पालीट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अनमोल रतन आदि भक्त सेवा में जुटे रहे।

     

