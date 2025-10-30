गले में फंदा डालकर तीन आवारा कुत्तों की हत्या, वीडियो प्रसारित; शिकायत पर गोरक्षकों ने एक को बचाया

जागरण संवाददाता, वृंदावन। राजपुर स्थित गुरुकुल में आवारा कुत्तों की हत्या करने का मामला सामने आया है। लोगों की शिकायत पर पहुंचे गोरक्षकों ने गुरुकुल परिसर में मार रहे चौथे कुत्ते की जान बचाई और उसे मुक्त कराया। गले में रस्सी से फंदा डाल लाठी-डंडों से तीन कुत्तों की हत्या कर दी गई है। घटना की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।

राजपुर स्थित गुरुकुल में रह रहे ब्रह्मचारियों द्वारा आवारा कुत्तों की हत्या करने का मामला सामने आया है। बुधवार दोपहर एक बजे गुरुकुल के पीछे रह रहे ब्रजकिशोर, अंशु और हरीश शर्मा को उनकी गली के कुत्ते कम होने और गुरुकुल में कुत्ते मारे जाने की जानकारी होने पर उन्होंने पशु प्रेमी व सुरक्षा दल के सदस्य महेश एवं दीनू पंडित को जानकारी दीं।

दोनों गोरक्षक लोगों के साथ मौके पर पहुंचे तो एक कुत्ते के बच्चे को वहां रस्सी से बांधकर मारा जा रहा था। गोरक्षकों ने उन्हें रोका और उसे मुक्त कराया। गोरक्षक महेश ने बताया गुरुकुल में रह रहे लोगाें ने तीन कुत्तों के गले में रस्सी से फंदा डाल लाठी-डंडों से बेरहमी से मार डाला है। चौथे को उन्होंने बचा लिया है।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में गुरुकुल के अंदर एक कुत्ते को मारकर रस्सी से घसीटते हुए ले जाया जा रहा है तो दूसरे वीडियो में गले में रस्सी बांधकर कुत्ते को लटकाया जा रहा है। वीडियो को देख पशु प्रेमियों में आक्रोश है। पशु प्रेमी रामानुज नगर निवासी हरीश शर्मा का कहना है कि गुरुकुल में लगातार एक के बाद एक गली के कुत्तों को मारा जा रहा था। तीन कुत्ते मारे जा चुके हैं।