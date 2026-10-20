कभी सड़कों पर भीख मांगने को था मजबूर, शोषण से मुक्ति पाकर 'राजू' को हाथी संरक्षण गृह में मिल रहा प्यार

जागरण संवाददाता, मथुरा। लंबे समय तक शोषण का दंश झेलने वाला हाथी राजू अब बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की ओर बढ़ रहा है। वाइल्डलाइफ एसओएस के हाथी संरक्षण केंद्र में राजू को नियमित पशु चिकित्सा देखभाल, पौष्टिक आहार और उसकी शारीरिक व मानसिक जरूरतों के अनुरूप समृद्धिकरण गतिविधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। संस्था की टीम उसकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

वर्ष 2014 में राजू को मुक्त कराने के अभियान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था। इसने सड़कों पर हाथियों से जबरन भीख मंगवाने और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार की गंभीर समस्या को दुनिया के सामने रखा। बचाव के बाद से राजू के पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार जारी है।

राजू हाथी। सौ: वाइल्ड लाइफ। कभी सड़कों पर भीख मांगने को था मजबूर, अब हाथी संरक्षण गृह में मिल रहा प्यार वाइल्डलाइफ एसओएस की सह-संस्थापक एवं सचिव गीता शेषमणि ने कहा कि राजू के बचाव अभियान ने शोषण झेलने वाले हाथियों की पीड़ा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने में अहम भूमिका निभाई।