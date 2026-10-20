यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा: खड़े ट्रक से टकराई कार, 'हमारे राम' कार्यक्रम के लिए आ रहे दिल्ली के युवक की मौत

जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात दिल्ली से आ रही कार सुरीर क्षेत्र में खड़े ट्रक में टकरा गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनके तीन साथी घायल हो गए। वह 'हमारे राम' कार्यक्रम के लिए मथुरा आ रहे थे।

बसंत कुंज निवासी राजेश अपने साथी पीयूष शर्मा, विनय सिंह और दक्ष के साथ मथुरा में होने वाले 'हमारे राम' कार्यक्रम के संचालन के लिए सोमवार रात दिल्ली से कार में आ रहे थे। कार को पीयूष शर्मा चला रहे थे।