मथुरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई: सीढ़ियां व रैंप जेसीबी से तोड़े, सड़कें हुईं साफ
मथुरा नगर निगम ने शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा। टीम ने सड़कों से अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त किया और सड़क तक बने मकानों की सीढ़ियां व रैंप जेसीबी से तोड़े। भूतेश्वर तिराहा, जनकपुरी-महोली रोड और वृंदावन क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और सामान जब्त किया गया।
जागरण संवाददाता, मथुरा। नगर निगम का अतिक्रमण अभियान शनिवार को भी जारी रहा। टीम ने सड़कों से अतिक्रमण हटवाकर सामान को जब्त किया। साथ ही सड़क तक बनी मकानों की सीढ़ियां व रैंप जेसीबी से तुड़वाए गए।
टीम ने चलाया अतिक्रमण अभियान
अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया कि शनिवार को प्रवर्तन टीम ने भूतेश्वर तिराहा से कंकाली, बीएसए कॉलेज के सामने तथा नया बस स्टैंड तक अभियान चलाया। वाहन रिपेयरिंग से जुड़े लोगों द्वारा सड़क किनारे खड़े किए गए पुराने वाहनों को हटवाया गया। एक वाहन को जब्त कर नगर निगम परिसर में जमा कराया गया।
जेसीबी से हटवाए कब्जे
जनकपुरी-महोली रोड पर 35 व्यक्तियों द्वारा घरों के सामने अवैध रूप से बने पक्के रैंप, सीढ़ियां, चबूतरे स्लैब आदि स्थायी अतिक्रमण कर रखे थे। इनको जेसीबी से हटवाया गया। इसी प्रकार वृंदावन क्षेत्र में चारधाम मंदिर, मल्टी लेवल पार्किंग, इस्कान मंदिर, प्रेम मंदिर आदि स्थानों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर ढकेल, बैनर, स्टैंड, तख्त, बेंच, ड्रम आदि सामग्री को हटवाया गया तथा जब्त कर नगर निगम में जमा कराया गया।
