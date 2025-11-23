मथुरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई: सीढ़ियां व रैंप जेसीबी से तोड़े, सड़कें हुईं साफ

जागरण संवाददाता, मथुरा। नगर निगम का अतिक्रमण अभियान शनिवार को भी जारी रहा। टीम ने सड़कों से अतिक्रमण हटवाकर सामान को जब्त किया। साथ ही सड़क तक बनी मकानों की सीढ़ियां व रैंप जेसीबी से तुड़वाए गए।

टीम ने चलाया अतिक्रमण अभियान



अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया कि शनिवार को प्रवर्तन टीम ने भूतेश्वर तिराहा से कंकाली, बीएसए कॉलेज के सामने तथा नया बस स्टैंड तक अभियान चलाया। वाहन रिपेयरिंग से जुड़े लोगों द्वारा सड़क किनारे खड़े किए गए पुराने वाहनों को हटवाया गया। एक वाहन को जब्त कर नगर निगम परिसर में जमा कराया गया।