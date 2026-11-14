एसएसपी श्लोक कुमार ने मथुरा पुलिस में किया बड़ा फेरबदल, 147 दारोगाओं का ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, मथुरा। एसएसपी ने जिले की पुलिस व्यवस्था में बदलाव करते हुए 147 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदल दिए हैं। लंबे समय से एक ही थाने या चौकी पर तैनात दारोगाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में एक दर्जन से अधिक चौकी प्रभारियों को भी बदला गया है।

पुलिस व्यवस्था में बदलाव एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया नंदगांव, अद्धा, कस्बा छाता, बाग बहादुर, रैपुरा जाट, ओल, जाजमपट्टी, देवसेरस, खानपुर, वृंदावन गेट, आझई, छटीकरा, लक्ष्मीनगर, कोकिलावन, कोटवन, बंगाली घाट, बीएसए और बाजना कट चौकियों के प्रभारियों को नई तैनाती दी गई है। आनंद कुमार शर्मा को नंदगांव से अद्धा चौकी, अंकित मलिक को कस्बा छाता से बाग बहादुर चौकी और सौरभ तेवतिया को रैपुरा जाट से कस्बा राया चौकी भेजा गया है।