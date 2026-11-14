मथुरा: 24 घंंटे से आयकर विभाग का सर्वे जारी, शंकर सेठ के ठिकानों पर वित्तीय लेनदेन और कारोबारी के नेटवर्क की पड़ताल

जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन के डालमिया बाग में पेड़ों के कटान को लेकर चर्चा में आए रियल एस्टेट और होटल कारोबारी धौलीप्याऊ निवासी शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन 24 घंटे बाद शनिवार को भी जारी रहा।

आयकर विभाग की टीम शुक्रवार सुबह से ही मथुरा और वृंदावन में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर रही है। कारोबारी के होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं। शहर में कारोबारी के ठिकानों पर एक साथ शुरू हुई कार्रवाई से व्यापारिक जगत में हलचल मची है। आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों, कारोबारी लेनदेन और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल में जुटी हैं। जांच के दौरान कारोबारी से जुड़े प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध रिकार्ड और अन्य जरूरी जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

कार्रवाई के दायरे में ये जगहें कार्रवाई के दायरे में धौलीप्याऊ स्थित शंकर सेठ का आवास व तीनों गुरुकृपा होटल भी हैं। इसके अलावा वृंदावन और शहर के अन्य स्थानों पर भी टीमों ने पहुंचकर जांच की है। आयकर अधिकारियों ने अभी तक सर्च आपरेशन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी कार्रवाई जारी रहने से कारोबारी जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल आयकर विभाग की जांच पूरी होने और अधिकारियों की ओर से आधिकारिक जानकारी दिए जाने का इंतजार है।