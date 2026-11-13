मथुरा में आयकर का बड़ा सर्वे, होटल रेडिसन और गुरुकृपा समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले में शुक्रवार सुबह आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ कई स्थानों पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की। मथुरा और वृंदावन में रेडिसन होटल, धौलीप्याऊ स्थित शंकर सेठ के तीनों गुरुकृपा होटल सहित कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। गाजियाबाद से आई आयकर विभाग की टीमों की कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में खलबली मच गई है।

सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की टीमों ने शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे से सर्वे शुरू किया। कार्रवाई के लिए करीब चार दर्जन गाड़ियों से टीमें मथुरा पहुंचीं। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर एक साथ जांच शुरू की गई। शंकर सेठ से जुड़े ठिकानों पर भी टीमें दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं।