मथुरा में एक्सप्रेस-वे पर चलती बस में लगी भीषण आग: 20 फीट ऊंची लपटें उठीं, चालक की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान

जागरण संवाददाता, मथुरा। राया के यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात दिल्ली से छतरपुर जा रही प्राइवेट बस में अचानक आग लगने से दहशत मच गई। माइलस्टोन 110 के पास चलती बस आग की लपटों में घिर गई। आग देखते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया, जिसके बाद करीब 40 यात्रियों ने किसी तरह बस से उतरकर अपनी जान बचाई।

हादसे में यात्रियों का बस में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। बस में आग लगने की सूचना मिलते ही यमुना एक्सप्रेसवे की दमकल टीम मौके पर पहुंची और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।