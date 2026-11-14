बरेली में आईपीएस अधिकारी मुनिराज की एंट्री, अब DIG बनकर आए; बताईं प्राथमिकताएं

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली के नए डीआईजी मुनिराज गोबू ने शुक्रवार शाम को कार्यभार ग्रहण कर लिया। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्सिंग में भी शामिल हुए। वह अमरोहा के लिए वापस रवाना हो गए, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री का तिगरी मेले में कार्यक्रम है। डीआईजी ने चुनाव और ला एंड ऑर्डर को अपनी प्राथमिकी में रखा है। उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए जिलों की मॉनिटरिंग की जाएगी।

2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं मुनिराज डीआईजी मुनिराज 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वह 2018-19 में बरेली के एसएसपी रह चुके हैं। उनके समय में सराफ लूटकांड के आरोपित बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए थे, जिसमें पुलिस टीम को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह राजनीतिक दबाव में भी नहीं आए थे। बिथरी चैनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान उमरिया-खजुरिया उपद्रव भी उनकी सतर्कता की वजह से बच गया था। डीआईजी के बरेली आगमन पर एसएसपी अनुराग आर्य समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

डीआईजी मुनिराज ने बताया कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे शांतिपूर्ण तरीके से कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी जिलों के कप्तानाें के माध्यम से बेहतर कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास किए जाएगा। डेढ़ साल का कार्यकाल रहा बेहतर डीआईजी अजय कुमार साहनी 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं और वह मुनिराज गोबू के बैच के ही हैं। उनका मुरादाबाद के डीआईजी के पद पर स्थानांतरण हुआ है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की वजह से वह दोपहर बाद ही मुरादाबाद रेंज के अमरोहा जिले के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने बरली के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल को काफी बेहतर बताया। उन्होंने डीआईजी बरेली का कार्यभार सात मई 2025 को संभाला था। उनके समय में भी सितंबर में शहर में उपद्रव हुआ था। उनके दिशा-निर्देशन में ही आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके अलावा अन्य पर सख्त कार्रवाइयां की गई थीं।