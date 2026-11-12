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उत्तर प्रदेश में तीन IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद और मुनिराज बने बरेली के DIG

By Aditya Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 12 Nov 2026 10:30 PM (IST)

उत्तर प्रदेश शासन ने तीन आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। अजय कुमार साहनी मुरादाबाद के और मुनिराज जी बरेली के डीआईजी बनाए गए।

उत्तर प्रदेश में तीन IPS के तबादले।

उत्तर प्रदेश में तीन IPS के तबादले।

HighLights

  1. तीन आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला।

  2. अजय साहनी मुरादाबाद, मुनिराज बरेली के डीआईजी बने।

  3. मनोज यादव राज्यपाल के एडीसी नियुक्त किए गए।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने गुरुवार को तीन आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। बरेली परिक्षेत्र के डीआईजी अजय कुमार साहनी को मुरादाबाद परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है।

वहीं मुरादाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी मुनिराज जी को बरेली परिक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों का आपस में स्थानांतरण किया गया है।

up ips transfer

इसके अलावा आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार यादव को लखनऊ में राज्यपाल का परिसहाय (एडीसी) नियुक्त किया गया है। वह आईपीएस के आरआर बैच-2022 के अधिकारी हैं।

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