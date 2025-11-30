Language
    तेज रफ्तार कार ने जमीन पर सो रहे आधा दर्जन लोगों को किया चोटिल, गाड़ी छोड़कर भागा चालक

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:02 PM (IST)

    शनिवार देर रात शहर के स्टेट बैंक चौराहा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। घटना से सड़क किनारे भूमि पर सो रहे लोगों में भारी दहशत फैल गई।    

    जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर के स्टेट बैंक चौराहा क्षेत्र में शनिवार रात 12 बजे के बाद एक कार इस कदर बदहवास दौड़ी कि आधा दर्जन लोग चपेट में आकर चोटिल हो गए। इससे भूमि पर सो रहे लोग दहशत में आ गए।

    चोटिल लोगों की मरहम पट्टी अस्पताल में कराई गई है। घटना के बाद चालक कार छोड़कर भाग गया। कार में शराब की खाली बोतलें व गिलास मिले हैं। पुलिस ने मामला रफादफा कर दिया।