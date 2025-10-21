डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा में किया बड़ा बदलाव, अब तो पैसे भी इतने देने होंगे
डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए शुल्क संरचना में बदलाव किया है। ओटीपी आधारित डिलीवरी, ऑनलाइन भुगतान और बेहतर ट्रैकिंग जैसी नई डिजिटल सेवाएं शुरू की गई हैं। स्पीड पोस्ट को निजी कूरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 1 अक्टूबर से ये बदलाव लागू हो गए हैं। रजिस्ट्री डाक सेवा बंद हो गई है, अब स्पीड पोस्ट में ही यह सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, मथुरा। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के लिए शुल्क संरचना में संशोधन किया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए कई नई डिजिटल सेवाओं की भी शुरुआत की गई है। डाक विभाग में ओटीपी आधारित डिलीवरी, आनलाइन भुगतान और बेहतर ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्पीड पोस्ट को प्राइवेट कुरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक अक्टूबर से ये बदलाव लागू किए गए हैं।
प्रवर डाक अधीक्षक विजेंद्र ने बताया कि स्पीड पोस्ट को प्राइवेट कुरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने और तकनीकी नवाचार में निवेश सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नई सुविधाओं में ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी व आनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। डिलीवरी की सूचना एसएमएस या ई-मेल द्वारा उपभोक्ता को दी जाएगी।
नई सेवाओं में वास्तविक समय में पार्सल ट्रैकिंग और पंजीकरण सुविधा शामिल हैं। इन बदलावों से पार्सल और दस्तावेजों की डिलीवरी पहले से अधिक विश्वसनीय व पारदर्शी होगी। 50 ग्राम तक की स्थानीय दर 19 रुपये रखी गई है, जबकि दो सौ किमी से दो हजार किमी दूरी तक के लिए 47 रुपये शुल्क तय किया गया है।
इसी तरह 51 से 250 ग्राम पर स्थानीय शुल्क 24 रुपये और दो सौ से दो हजार किमी की दूरी के लिए 59 रुपये से 77 रुपये तक शुल्क रखा गया है। 251 से 500 ग्राम श्रेणी में स्थानीय दर 28 रुपये और दो सौ से दो हजार किमी की दूरी के लिए 70 रुपये से 93 रुपये तक शुल्क तय किया गया है। 2012 के बाद अब डाक सेवाओं के शुल्क में संशोधन किया गया है।
स्पीड पोस्ट में मिलने लगी रजिस्ट्री की सुविधा
डाक विभाग ने अपनी रजिस्ट्री डाक सेवा को भी बंद कर दिया है। अब स्पीड पोस्ट में भी रजिस्टर्ड डाक जैसी सेवाएं दी जाएंगी। प्रति डाक पांच रुपये अतिरिक्त देने पर आपकी स्पीड पोस्ट सेवा पंजीकृत डाक की तरह पता आधारित न होकर व्यक्ति आधारित हो जाएगी। जिस व्यक्ति के नाम डाक भेजी जाएगी, उसी को प्राप्त होगी।
