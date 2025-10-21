डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा में किया बड़ा बदलाव, अब तो पैसे भी इतने देने होंगे

जागरण संवाददाता, मथुरा। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के लिए शुल्क संरचना में संशोधन किया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए कई नई डिजिटल सेवाओं की भी शुरुआत की गई है। डाक विभाग में ओटीपी आधारित डिलीवरी, आनलाइन भुगतान और बेहतर ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्पीड पोस्ट को प्राइवेट कुरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक अक्टूबर से ये बदलाव लागू किए गए हैं।



प्रवर डाक अधीक्षक विजेंद्र ने बताया कि स्पीड पोस्ट को प्राइवेट कुरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने और तकनीकी नवाचार में निवेश सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नई सुविधाओं में ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी व आनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। डिलीवरी की सूचना एसएमएस या ई-मेल द्वारा उपभोक्ता को दी जाएगी।

नई सेवाओं में वास्तविक समय में पार्सल ट्रैकिंग और पंजीकरण सुविधा शामिल हैं। इन बदलावों से पार्सल और दस्तावेजों की डिलीवरी पहले से अधिक विश्वसनीय व पारदर्शी होगी। 50 ग्राम तक की स्थानीय दर 19 रुपये रखी गई है, जबकि दो सौ किमी से दो हजार किमी दूरी तक के लिए 47 रुपये शुल्क तय किया गया है।