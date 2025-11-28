Language
    KBC में 12.5 लाख जीतकर लौटकर बोलीं सोनम, बांकेबिहारी की कृपा से हुआ ये संभव

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:55 PM (IST)

    वृंदावन की सोनम परिहार ने 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का सपना पूरा किया। उन्होंने 12.5 लाख रुपये जीते, पर उनके लिए यह अनुभव अनमोल था। सोनम ने फास्टेस्ट फिंगर राउंड 5.40 सेकंड में जीता। अमिताभ बच्चन ने वृंदावन के मंदिरों के बारे में जानकारी ली और टटिया स्थान जाने की इच्छा जताई। वृंदावन लौटने पर सोनम का स्वागत किया गया।

    Hero Image

    कौन बनेगा करोड़पति में 12.5 लाख जीतकर लौटीं सोनम।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। सोनी टीवी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठना ही जीवन का सबसे बड़ा सपना था।

    सवाल जवाब में भले ही साढ़े 12 लाख रुपये जीते। लेकिन, रुपये जीतने से बड़ी खुशी तो शो में अमिताभ बच्चन के सामने बैठना था। जो जीवनभर के लिए यादगार पल बन गया। ये सब ठाकुर बांकेबिहारीजी व स्वामी हरिदास जी की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हुआ।

    ये कहना है कैलाश नगर निवासी देवेंद्र नामदेव की धर्मपत्नी सोनम परिहार का, जो सोनी टीवी के रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़ पति में शामिल होकर वृंदावन लौटी हैं।

    रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 79 वें एपिसोड में होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठ चुकीं सोनम परिहार ने कहा उन्होंने फाॅस्टेस्ट फिंगर में पूछे सवाल का जवाब सबसे कम 5.40 सेकेंड में दिया। इसके बाद हाॅट सीट पर उनकी राह आसान हो गई।

    कहा हाॅट सीट पर बैठते ही वह नर्वस हो गईं। लेकिन, होस्ट सीट पर बैठे महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी बातों से उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने 12 लाख 50 हजार रुपये जीते। 25 लाख के सवाल का जवाब न आने पर खेल से बाहर हो गईं।

    सोनम ने बताया खेल के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे वृंदावन के बारे में जानकारी ली। ठाकुर बांकेबिहारीजी की प्राकट्य स्थली निधिवन राज मंदिर, बांकेबिहारी मंदिर के बारे में जानकारी हासिल की और स्वामीजी की साधना स्थली टटिया स्थान के दर्शन की भी इच्छा जताई।

    सोनम वृंदावन लौटीं तो सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में जगदीश शर्मा, राकेश पालीवाल, रमाशंकर शर्मा, नगर अध्यक्ष रामेश्वर दयाल शर्मा, पवन शर्मा, बृज भूषण मिश्रा, रमाशंकर शर्मा मौजूद रहे।