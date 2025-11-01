Language
    शराब पीने से टोकने पर पिता की हत्या, बीड़ी कारोबारी पिता के मर्डर के बाद बेटे ने किया सुसाइड

    By Kashim Khan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:17 AM (IST)

    वृंदावन में बीड़ी कारोबारी सुरेश चंद्र की उनके बेटे नरेश ने शराब पीने पर टोकने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में, नरेश ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरेश चंद्र का 'दिनेश बीड़ी' के नाम से कई राज्यों में कारोबार है।

    मृतक का फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। गौरा नगर में दिनेश बीडी नाम से बीड़ी का कारोबार करने वाले पिता ने शराब पीकर आए बेटे को टोका तो बेटे ने लाइसेंस पिस्टल से पिता को गोली मार दी। पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद बेटे ने भी कनपटी पर पिस्टल रखकर खुद को गोली मार ली। स्वजन दोनों को अस्पताल ले गए, जहां दोनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार रात हुई इस घटना से सनसनी फैल गई।

    पिता के छाती पर गोली मारी, फिर कनपटी पर खुद पिस्टल रख गोली चलाई

    गौरा नगर निवासी 75 वर्षीय सुरेश चंद्र का बीडी का बड़ा कारोबार है। वह रात नौ बजे घर के बरामदे में थे। इसी बीच उनके बेटे 48 वर्षीय नरेश अग्रवाल शराब पीकर घर पहुंच गए। इस पर सुरेश चंद्र ने उन्हें टोका तो पिता -पुत्र में कहासुनी होने लगी। नरेश के पास लाइसेंसी पिस्टल थी। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली। पुलिस के मुताबिक, पिता ने पिस्टल छीनने की कोशिश की, इस दौरान नरेश ने गोली चला दी। छाती में गोली लगने से पिता मौके पर ही जमीन पर गिर गए। गोली की आवाज सुनकर घर के अंदर से लोग बाहर भागे।


    दिनेश बीड़ी के नाम से कई राज्यों में है बीड़ी का कारोबार

     

    पिता को खून से लथपथ जमीन पर छटपटाते देख नरेश ने अपनी कनपटी पर पिस्टल सटा ली और खुद को गोली मार दी। छोटे बेटे महेश दोनों को लेकर रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बीड़ी कारोबारी के घर और बरामदे को पुलिस ने सील कर दिया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की।

    सुरेश चंद्र का दिनेश बीड़ी के नाम से बीड़ी का बड़ा ब्रांड है। यह बीड़ी का ब्रांड बड़े बेटे दिनेश के नाम पर था। उनका कई राज्यों में बीड़ी का कारोबार है। आसपास के लोगों ने बताया कि आए दिन नरेश से शराब पीने को लेकर पिता सुरेश चंद्र का विवाद होता था।

    सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि शराब पीने से टोकने पर बेटे ने पिता को गोली मारकर खुद जान दे दी। अभी स्वजन की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस जांच कर रही है।