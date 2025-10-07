25 करोड़ रुपये से बनेगी दो KM की स्मार्ट रोड, विद्यापीठ से प्रेममंदिर तक बिजली-सीवर व इंटरनेट की अंडरग्राउंड लाइन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्रिड परियोजना के तहत वृंदावन में प्रेम मंदिर से विद्यापीठ चौराहा तक 25 करोड़ रुपये की लागत से दो किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड बनाई जाएगी। इस सड़क में बिजली पानी सीवर और इंटरनेट की भूमिगत लाइनें होंगी। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ स्ट्रीट लाइट और सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। यह सड़क 15 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी।

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्रिड परियोजना के तहत तीर्थस्थलों की विकास योजना में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर जाने वाले रास्तों को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। रमणरेती मार्ग को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित करने के काम का सोमवार को महापौर विनोद अग्रवाल, पीपाद्वाराचार्य जगद्गरु बाबा बलरामदास, जीएलए विवि के कुलाधिपति नारायणदास अग्रवाल ने वैदिक पूजन कर शुभारंभ किया।

विद्यापीठ से प्रेममंदिर तक दो किमी में बनेगा स्मार्टरोड रमणरेती मार्ग स्थित वृंदावन शोध संस्थान के समीप सोमवार को स्मार्ट रोड का शिलान्यास करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा तीर्थनगरी में देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी ग्रिड योजना के तहत वृंदावन में प्रेम मंदिर से विद्यापीठ चौराहा तक करीब दो किमी सड़क का निर्माण 25 करोड़ रुपये की लागत से होगा। यह निर्माण कार्य 15 माह में पूरा होगा। इसमें बिजली, पानी, सीवर, इंटरनेट की अंडरग्राउंड लाइनें डाली जाएंगी। इस स्मार्ट रोड पर पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ, आर्नामेंटल स्ट्रीट लाइट, सेल्फी पाइंट बनाए जाएंगे।