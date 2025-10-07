Language
    25 करोड़ रुपये से बनेगी दो KM की स्मार्ट रोड, विद्यापीठ से प्रेममंदिर तक बिजली-सीवर व इंटरनेट की अंडरग्राउंड लाइन

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:26 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्रिड परियोजना के तहत वृंदावन में प्रेम मंदिर से विद्यापीठ चौराहा तक 25 करोड़ रुपये की लागत से दो किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड बनाई जाएगी। इस सड़क में बिजली पानी सीवर और इंटरनेट की भूमिगत लाइनें होंगी। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ स्ट्रीट लाइट और सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। यह सड़क 15 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी।

    25 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मार्ट रोड का शिलान्यास।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्रिड परियोजना के तहत तीर्थस्थलों की विकास योजना में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर जाने वाले रास्तों को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। रमणरेती मार्ग को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित करने के काम का सोमवार को महापौर विनोद अग्रवाल, पीपाद्वाराचार्य जगद्गरु बाबा बलरामदास, जीएलए विवि के कुलाधिपति नारायणदास अग्रवाल ने वैदिक पूजन कर शुभारंभ किया।

    विद्यापीठ से प्रेममंदिर तक दो किमी में बनेगा स्मार्टरोड

    रमणरेती मार्ग स्थित वृंदावन शोध संस्थान के समीप सोमवार को स्मार्ट रोड का शिलान्यास करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा तीर्थनगरी में देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी ग्रिड योजना के तहत वृंदावन में प्रेम मंदिर से विद्यापीठ चौराहा तक करीब दो किमी सड़क का निर्माण 25 करोड़ रुपये की लागत से होगा। यह निर्माण कार्य 15 माह में पूरा होगा। इसमें बिजली, पानी, सीवर, इंटरनेट की अंडरग्राउंड लाइनें डाली जाएंगी। इस स्मार्ट रोड पर पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ, आर्नामेंटल स्ट्रीट लाइट, सेल्फी पाइंट बनाए जाएंगे।

    सीएम के प्रयास की सराहना

    जीएलए विवि के कुलाधिपति नारायणदास अग्रवाल ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन के सांस्कृतिक एवं पाैराणिक विकास व सुंदरीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबा बलरामदास ने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मनगरी के विकास को जो योजना दी है वह सराहनीय है। शिलान्यास समारोह में निगम के उपसभापति मुकेश सारस्वत, पूर्व पालिकाध्यक्ष मुकेश गौतम, पार्षद राधाकृष्ण पाठक, घनश्याम चौधरी, सुमित गौतम, मंजू देवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जीतेंद्र वार्ष्णेय रोनू समेत आदि मौजूद रहे।