जंगम योगियों ने संत प्रेमानंद को सुनाया शिव पार्वती विवाह प्रसंग, मंदिर के नाम को लेकर भी हुई चर्चा

संवाद सहयोगी, वृंदावन। राधानाम का प्रचार प्रसार कर दुनियाभर के सनातनियों को प्रभावित करने वाले संत प्रेमानंद के दर्शन की इच्छा पाले हरियाणा के जंगम योगियों की टोली बुधवार को श्रीराधा केलिकुंज पहुंची। यहां योगियों ने संत प्रेमानंद के दर्शन करने के बाद उन्हें शिव पार्वती के विवाह की अद्भुत प्रस्तुति सुनाई तो संत प्रेमानंद भी प्रसन्न हो गए।

योगियों ने कहा वे एक शिव मंदिर बना रहे हैं, इस मंदिर का नाम आप रख दीजिए, उसी नाम से हम मंदिर बनाएंगे। तो संत प्रेमानंद ने कहा आप मंदिर का नाम आनंदेश्वर रखिए। परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में बुधवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी जंगम योगियों की टोली संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए पहुंची। योगियों ने कहा उनकी पिछले तीन वर्ष से आपके दर्शन की इच्छा थी। लेकिन, आ नहीं पा रहे थे। आज भोलेनाथ की कृपा से आपके दर्शन हो गए।

योगियों ने एक गीत सुनाने की संत प्रेमानंद से आज्ञा मांगी, आज्ञा मिलने पर योगियों ने शिव पार्वती विवाह की प्रस्तुति गाकर सुनाई। योगियों ने कहा पिछले दिनों आपके स्वास्थ को लेकर सोशल मीडिया में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही थीं।

लेकिन, हमें पूरा भरोसा था आपकी श्रीजी पर कि श्रीजी की आपके ऊपर पूरी कृपा है, वे आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम भी भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आप हमेशा स्वस्थ रहें।