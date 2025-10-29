Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जंगम योगियों ने संत प्रेमानंद को सुनाया शिव पार्वती विवाह प्रसंग, मंदिर के नाम को लेकर भी हुई चर्चा

    By Vipin Parashar Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के सानिध्य में जंगम योगियों ने शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। कथा में शिव और पार्वती के अटूट प्रेम का वर्णन किया गया, जिससे श्रद्धालु भावविभोर हो गए। संत प्रेमानंद महाराज ने योगियों का सम्मान किया और आशीर्वाद दिया। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    मथुरा- वृंदावन के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में संत प्रेमानंद को शिव पार्वती विवाह का गीत सुनाते कुरुक्षेत्र से आए जंगम योगियों की टोली। - फोटो: इंटरनेट मीडिया से।

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। राधानाम का प्रचार प्रसार कर दुनियाभर के सनातनियों को प्रभावित करने वाले संत प्रेमानंद के दर्शन की इच्छा पाले हरियाणा के जंगम योगियों की टोली बुधवार को श्रीराधा केलिकुंज पहुंची। यहां योगियों ने संत प्रेमानंद के दर्शन करने के बाद उन्हें शिव पार्वती के विवाह की अद्भुत प्रस्तुति सुनाई तो संत प्रेमानंद भी प्रसन्न हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योगियों ने कहा वे एक शिव मंदिर बना रहे हैं, इस मंदिर का नाम आप रख दीजिए, उसी नाम से हम मंदिर बनाएंगे। तो संत प्रेमानंद ने कहा आप मंदिर का नाम आनंदेश्वर रखिए।

    परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में बुधवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी जंगम योगियों की टोली संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए पहुंची। योगियों ने कहा उनकी पिछले तीन वर्ष से आपके दर्शन की इच्छा थी। लेकिन, आ नहीं पा रहे थे। आज भोलेनाथ की कृपा से आपके दर्शन हो गए।

     

    योगियों ने एक गीत सुनाने की संत प्रेमानंद से आज्ञा मांगी, आज्ञा मिलने पर योगियों ने शिव पार्वती विवाह की प्रस्तुति गाकर सुनाई। योगियों ने कहा पिछले दिनों आपके स्वास्थ को लेकर सोशल मीडिया में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही थीं।

    लेकिन, हमें पूरा भरोसा था आपकी श्रीजी पर कि श्रीजी की आपके ऊपर पूरी कृपा है, वे आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम भी भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आप हमेशा स्वस्थ रहें।

    इसके बाद योगियों ने संत प्रेमानंद से कुरुक्षेत्र में ही शिव मंदिर बनाने की बात कही और मंदिर का नाम भी पूछा। संत प्रेमानंद द्वारा सुझाए मंदिर के नाम आनंदेश्वर को अपनाने का संकल्प लिया और गंतव्य को चले गए।