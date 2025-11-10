Language
    वृंदावन की ओर बढ़ रही धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा: दिल्ली-आगरा हाईवे रहेगा बंद, 3000 पुलिसकर्मी तैनात

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:48 AM (IST)

    बाबा धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 13 नवंबर को हरियाणा से यूपी में प्रवेश करेगी, जिसमें एक लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा के लिए आठ जोन और 18 सेक्टर बनाए गए हैं, साथ ही तीन हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। दिल्ली-आगरा हाईवे बंद रहेगा, जिसे आगरा और पलवल से डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

    पदयात्रा की तैयारियां देखते पुलिस अधिकारी।

    संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां। दिल्ली से वृंदावन आ रही बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 13 को हरियाणा से कोसीकलां में प्रवेश करेगी। यात्रा में एक लाख यात्रियों के शामिल होने की संभावना है। इसको लेकर आठ जोन व 18 सेक्टर में सुरक्षा रहेगी।

    मथुरा के साथ फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज के साथ मेरठ जोन के तीन हजार पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। दिल्ली-आगरा हाईवे वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। हाईवे का रूट आगरा और पलवल से डायवर्जन रहेगा।

     

    सनातन एकता पदयात्रा 13 को यूपी में करेगी प्रवेश, एक लाख यात्रियों के आने की संभावना

     


    बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा सात से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही है। सनातन एकता पदयात्रा यूपी-हरियाणा बार्डर से 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। ब्रजवासी यात्रा का स्वागत करने के लिए लालायित हैं। उत्तर प्रदेश के पहले पड़ाव स्थल कोसीकलां अनाज मंडी पर यात्रियों एवं आस्थावानों की संख्या बढ़ सकती है। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है।

     

    आगरा व पलवल से रूट रहेगा डायवर्जन, तीन हजार से अधिक तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी

     

     

    एसपी देहात सुरेशचंद्र रावत ने बताया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान की सीमा होने चलते यहां पदयात्रियों की संख्या एक लाख तक पहुंच सकती है। इसी के अनुसार तैयारियां की जा रही हैं। 13 नवंबर को दिल्ली से आगरा की ओर जाने वाला हाईवे रूट पूरी तरह से बंद रहेगा। इसे पलवल से आगरा की तरफ डायवर्जन किया गया है। फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज के साथ मेरठ जोन से पुलिस बल मंगाया गया है। पुलिस के साथ इंटेलीजेंस की टीमें भी तैनात रहेंगी।

    यात्रा के दौरान तीन हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। पड़ाव स्थल की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई अव्यवस्था न फैल सके।

    रविवार को माधवदास मौनी बाबा के साथ एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार, एसपी देहात सुरेशचंद रावत, एसडीएम वैभव गुप्ता, सीओ छाता भूषण वर्मा, इंस्पेक्टर अजय कौशल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।