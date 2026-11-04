जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं... चार्ज लेते ही एक्शन में आई छाता एसडीएम साक्षी शर्मा, दिए सख्त निर्देश

संवाद सूत्र, छाता (मथुरा)। नवागत एसडीएम साक्षी शर्मा ने मंगलवार को छाता तहसील का पदभार ग्रहण किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने तहसील परिसर का औचक निरीक्षण कर कामकाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान कई जगह अव्यवस्थाएं और खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार के निर्देश दिए।

जनता के कार्य में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त एसडीएम ने स्पष्ट किया कि जनता के कार्यों में कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तहसील आने वाले फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने पर जोर दिया। साथ ही, कार्यालयों की साफ-सफाई और अभिलेखों के रख-रखाव को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।