नोटों की माला और चांदी का मुकुट पहनाया, विश्व कुश्ती रजत पदक विजेता नीलम सिरोही का मथुरा में स्वागत

जागरण संवाददाता, मथुरा। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीतकर देश और मथुरा का गौरव बढ़ाने वाली पहलवान नीलम सिरोही का रविवार को जिला आगमन पर जगह-जगह भव्य स्वागत और सम्मान किया गया।

कोटवन बॉर्डर से शुरू हुआ स्वागत का सिलसिला उनके पैतृक गांव फैचरी पहुंचने तक जारी रहा। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर खेल प्रेमियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने फूल-मालाओं, नोटों की माला और अंगवस्त्र भेंटकर अपनी लाडली बेटी का अभिनंदन किया।

जनप्रतिनिधियों ने सम्मान से सराहा नीलम का दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिनंदन करने के लिए एनआईएस कुश्ती कोच अर्चना चौधरी, उनकी बहन पहलवान चंचल सिरोही, यूपी पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पा यादव, फ्रीडम यादव, बेबी यादव, पीयूष गुप्ता व जिला कुश्ती संघ के महासचिव जनार्दन सिंह पहलवान पहुंचे थे। कोटवन बॉर्डर पर पहुंचते ही स्वागत शुरू हो गया।

चांदी का मुकुट पहनाया कोसीकलां में नीलम ने प्रातः आठ बजे आदि देवी राजराजेश्वरी मां भगवती मंदिर में आचार्य पंडित मोर मुकुट शास्त्री के निर्देशन में पूजन और दुग्धाभिषेक किया। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय ने उन्हें चांदी का मुकुट, नोटों की माला और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। मास्टर सत्यनारायण शर्मा, कन्हैयालाल गोयल, जनार्दन पहलवान व अन्य लोग मौजूद रहे।